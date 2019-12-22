空拍超震撼！5萬人塞滿凱道　蔡英文「撩選民」力挺林昶佐：2020台灣大凱旋





▲五萬人擠爆凱道挺蔡英文、林昶佐。（圖／林昶佐辦公室提供）

記者蔣婕妤／台北報導

睽違4年未登台表演的閃靈樂團21日晚上在凱道舉辦演唱會「台灣大凱旋」，閃靈主唱Freddy「站台」立委林昶佐，總統蔡英文也出席活動相挺。根據曝光的空拍照，將近五萬人擠爆凱道，畫面相當震撼。蔡英文致詞時大「撩」選民，「你們都是我的！」

21日晚間在凱道舉辦的「台灣大凱旋」，開場後「爆場」，現場超過五萬人。包括「前線」成員洪慈庸、賴品妤、陳柏惟、吳怡農都出席「台灣大凱旋」助講，同時，本場也是閃靈樂團睽違四年的專場演唱會，包括滅火器、血肉果汁機的GIGO、何欣穗等藝人都上台熱唱，民進黨立委余天更和閃靈合體高歌「皇軍」，嗨翻全場。

洪慈庸表示，她和林昶佐都為人父母，現在要積極拚連任的目的，就是要讓下一代，有更正常的國家、更好的社會體制。六年前，她也曾經走上凱道，至今她仍無法諒解那時的政府，但如今，政府已經改變、願意聽年輕人的聲音，要請大家繼續支持蔡英文總統。從高雄趕回台北的陳柏惟則在台上高歌諷刺韓國瑜的「國瑜草包」，嗨翻全場。

賴品妤則Cosplay成「明日香」，吸引全場目光，她說，自己參與社運、政治工作10年，是最年輕的老鳥，「過去十年我對台灣的付出，絕對超過李永萍！」希望能支持他進入國會。吳怡農則強調，面對中國霸凌、面對吳斯懷這樣的人要進入國會，台灣人絕對不能默不吭聲，要一起加油、守護台灣。

林昶佐致詞時說，過去四年，他不管人權、性別、轉型正義，都有實質進步。面對國民黨集結，加上中國勢力，無孔不入的滲透，未來四年必須繼續前進。他的對手林郁方過去包庇吳斯懷、國會問政成績也不及格，相比之下，他的民調已經開始維持領先，但民調只是參考用，最重要的還是要出來投票，請大家一起承擔責任、守護台灣。他強調，中正萬華就是關鍵中的關鍵，中正萬華贏、國會就過半，只要台灣2300萬人團結，一人拉50票，台灣就能像今晚一樣，堅不可摧，迎向大凱旋。

壓軸上台的蔡英文說，看到現場這麼團結、熱情的年輕夥伴，就知道明年的選舉，一定可以迎向大凱旋。蔡英文問台下支持者來自哪裡，「台中來的舉手看看，陳柏惟選區的，陳柏惟就拜託你們保護了喔！」她接著提到，「誰是賴品妤選區的？誰是吳怡農的？」接著開啟「總統級」撩妹，「不過，你們都是我的！」小英大玩「撩粉絲」，嗨翻台下觀眾。