陳菊欠債3千億躲中央　議員諷：是光復高雄還是「花光高雄」？

▲罷韓大遊行。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者徐政璿／台北報導

總統府秘書長陳菊過去擔任高雄市長欠債3千億元，至今仍未完整說明，讓台北市長柯文哲相當不滿，質疑讓高雄負債那麼多那些人，全部都跑到中央去，蔓延全國。國民黨議員游淑慧也諷刺，「We care高雄」以「光復高雄」為口號， 他認為文字如果略為改一改會更貼切，例如「花光高雄」。

柯文哲近日連續質疑高雄財政問題，他表示，「那個讓高雄負債那麼多那些人，全部都跑到中央去，蔓延全國」。

柯文哲指出，所以一定有人要出來提醒，不要說是警告，「不然你們以前在高雄虧成這樣子，現在跑到中央去每個人都當大官，開什麼玩笑？以前是一個高雄地方現象，現在蔓延全國」。

柯文哲也感嘆，有任期的民主政治本來就是這樣，「選完，然後就…，這也是為什麼台灣常常出現大撒幣政策就是這樣，反正我當選了，可以當選、可以連任，至於債留子孫以後的人自己去想辦法」，所以這也是台灣不管從中央到地方政府，負債越來越厲害就是這樣。

國民黨議員游淑慧也諷刺，「We care高雄」以「光復高雄」為口號， 他認為字如果略為改一改會更貼切，例如「花光高雄」，他還笑說，別誤會，他不是說花媽「花光高雄」，而是花媽「發光高雄」！

▼總統府秘書長陳菊。（圖／記者洪正達攝）