「政績第一」林右昌力挺張銘祐：一定可以翻轉大文山！





▲林右昌力挺張銘祐。（圖／民進黨提供）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨立委候選人張銘祐21日在新店光明街掃街，「政績第一」的基隆市長林右昌特地前來站台。林右昌大讚張銘祐年輕又有活力，充滿理想跟計劃，一定可以翻轉大文山。

林右昌21日到大文山區替黨張銘祐加油打氣，陪同張銘祐到新店光明街掃街，林右昌跟張銘祐、市議員陳永福等一行人頭戴聖誕老人的紅帽子，向市民送上佳節祝福。

看到「政績第一」的市長林右昌現身，市民鄉親超嗨紛紛搶合照。林右昌則向鄉親推薦張銘祐，他表示，張銘祐雖然年輕，但是社運經驗跟政治經驗都很豐富，而且對台灣的未來具有深切的關懷，對地方的發展也有深刻的理想，是大文山區最好的民意代言人。

林右昌說，相信張銘祐如同自己可以翻轉一成不變的基隆市一樣，張銘祐不但行動第一、活力滿滿，而且跟他一樣充滿理想跟計畫，所以張銘祐也一定可以翻轉大文山。

對於林右昌站台，張銘祐表示感謝。他說，林右昌翻轉基隆是讓不只基隆人驕傲，而是全台灣都稱道的執政成績，對於林右昌的能力跟努力，他一直都感到非常敬佩，也一直是學習的目標。未來會以林右昌為榜樣，用馬不停蹄的行動力，跑遍大文山，讓鄉親找得到看得到，來翻轉大文山。