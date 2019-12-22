張善政先批蔡英文「沒生小孩」、再譏友邦「助益小」 網友：H病毒好可怕





▲2020副總統候選人電視政見會，張善政。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

韓國瑜搭檔、國民黨副總統候選人張善政近日歧視失言爭議不斷，讓對手民進黨副總統候選人賴清德酸他是「暖男變憤青」。張善政繼日前批評總統蔡英文「沒生小孩不懂父母心」後，這次歧視對象改成邦交國史瓦帝尼，譏笑友邦對台「助益小」。

張善政日前批評蔡英文，「我們不好意思說蔡英文沒有結婚，沒有結婚不是罪過，但是因為沒有生過小孩，她不知道這個心」，遭批是歧視單身女性。

不過，張善政不認為自己有歧視，13日上午受訪時，完整重述昨天的講話，「生過小孩當過父母就知道，父母最在乎的是產檢有沒有問題，我們不好意思說蔡英文沒有結婚，沒有結婚不是罪過，但是因為沒有生過小孩，她不知道這個心」，強調他在乎的是產檢如果有問題，後續醫療應如何處理。

這次張善政又再度引發歧視爭議，被歧視對象則成了台灣的友邦。張善政在20日的政見會中批評，蔡政府執政3年多，只與「貿易幫助極小」的史瓦帝尼簽署經貿協定充數，等於交白卷。對此，外交部痛斥張善政歧視重要友邦，強調史瓦帝尼享有進入非洲市場，以及輸銷歐盟、美國、加拿大、日本及拉美地區的關稅優惠，且近期更成為非洲自貿區的電商平台示範點，可作為我國廠商拓展非洲市場的樞紐。

張善政辦公室事後回應，「根據貿協全球資訊網，我國與史瓦帝尼在2018年，雙邊貿易只有1千萬美元出頭，跟巴拉圭只有6千萬美元。佔我國全球貿易量非常微小的部份。張善政的意思很清楚，台灣的貿易要繼續成長，一定要和主要貿易夥伴簽訂自由貿易協定，這和是否珍惜邦交國是兩回事。我們當然珍邦交國的友誼，但也希望能和主要貿易夥伴或地區簽訂自由貿易協定。」

張善政失言爭議不斷，賴清德諷他是「暖男變憤青」。這次張善政惹怒友邦，引來網友在臉書粉專「肯腦濕的人生相談室」中傻眼批評，「還沒當選就口不擇言，笑死」、「就不要非洲最後一個邦交國被他搞掉」、「國民黨的世界只有中國」、「善後都沒搞好還開新副本」、「厭惡度急速飆升的前院長」、「H病毒好可怕」。