韓國瑜：高雄百年來沒有像此刻如巨星般冉冉崛起

▲國民黨總統候選人韓國瑜致詞。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者楊蕓／高雄報導

挺韓「南方崛起、高雄光榮週年慶大遊行」21日登場，下午1時11分出發，國民黨總統候選人韓國瑜則在遊行終點登台，獻唱《隱形的翅膀》感謝民眾支持，他致詞時激動表示，「一百年來，高雄從來沒有像今天讓全台灣、全世界如此注意，高雄市已是華人界的新星、冉冉崛起」，並感謝一年來，市府團隊加上市民共同努力，已擦亮高雄招牌，他向全民宣示，「給我們四年時間，一定會全力打拚，在維護中華民國主權下，全力衝刺經濟、造福人民。」

挺韓遊行起點凹子底捷運站周邊，上午11點即湧入大量民眾，主辦單位午後宣布有近35萬人參與。副總統候選人張善政、國民黨高雄市8位立委候選人黃昭順、黃韻涵、徐慶煌、黃柏霖、陳美雅、李雅靜、陳麗娜、王齡嬌及市府團隊陸續上台，同聲呼籲選民團結，另外，包括大甲鎮瀾宮董事長顏清標、多位高雄市議員、國民黨副主席郝龍斌、前內政部長李鴻源及多位中常委都到場支持。

基於考量現場安全狀況，韓國瑜並沒有全程遊行，而是在遊行終點微笑公園登台，向高雄市民致謝。

韓國瑜一上台，便高唱歌曲《隱形的翅膀》，感謝高雄鄉親如同隱形翅膀般的保護他。面對現場人潮，韓國瑜也激動表示，「一百年來，高雄從來沒有像今天讓全台灣、全世界如此注意，高雄市已是華人界的新星、冉冉崛起」。他感謝一年來，市府團隊加上市民共同努力，已擦亮高雄招牌，找回高雄人的光榮感與自信心，未來21天，會有上百萬人湧進高雄，感受高雄風景之美，也感受高雄鄉親的熱情。

▼挺韓大遊行。（圖／ETtoday攝影中心攝）

韓國瑜強調，一年來，韓國瑜團隊有共同理念，認為一定要幫高雄全力衝刺。他若能當選，一樣會選出最優質的行政院長、內閣團隊，一心一意為台灣打拼，這個團隊一定要非常清廉，所以他重申當選後將立刻成立特偵組，專門辦理總統、院長及中央民代案件。

韓國瑜最後說，國民黨執政過，也摔跤過，國民黨掌握過權力，但也遠離了人民，無法苦民所苦，失去政權，今天變成在野黨，「但我們能檢討、面對問題」，期盼大家給他及國民黨機會，得到全民完全信任、完全授權，「給我們四年時間，一定會全力打拚，在維護中華民國主權下，全力衝刺經濟、造福人民」。

▼挺韓國瑜大遊行。（圖／記者林敬旻攝，下同）