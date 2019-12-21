挺韓VS.罷韓尬場　李明璇：改變與反對高雄改變的時刻

▲李明璇支持韓國瑜。（圖／翻攝自李明璇臉書，下同）

記者徐政璿／高雄報導

前高雄市長陳菊時代的文化局長尹立創立的「We care高雄」於21日舉辦罷韓遊行，喊出要「光復高雄」；韓國瑜競選辦公室也不甘示弱，舉辦「南方崛起高雄光榮周年慶大遊行」。有「北漂最美主持人」稱號的李明璇21日在臉書發文表示，今天是高雄「改變」和「反對改變」的重要時刻。

李明璇表示，這陣子包容了太多民進黨的無理，同時也接納了太多民進黨的任性，我們更清楚國家機器的優勢，讓高雄的政績無法正面宣揚，我們都Care高雄，更Care台灣。

李明璇說，真的不得不佩服民進黨是選舉高手，一旦全面掌握媒體，便開始進行大規模的暗黑行動，藉由抹黑、造假、放大、扭曲的媒體操作，再利用網軍進行網路大規模的集體餵食，成功地把韓國瑜塑造成一個令人討厭的草包。

▲▼李明璇參加挺韓遊行。（圖／翻攝自李明璇臉書）

李明璇指出，所謂的「三人成虎，千夫所指」，就是這個意思，網軍控制輿論、殭屍帳號帶風向是何等可怕的政治操作。直到如今，民進黨依然未察覺「蔡英文的強，是建立在故意塑造對手被討厭的基礎上」，但有一大群人深刻地知道「韓國瑜的強，是建立在社會各個角落上所累積的民怨和民願」。

「高雄市政做的這麼好，憑什麼罷免韓市長？」，李明璇呼籲，不要讓民進黨綁架高雄人，民進黨不是高雄人的爸爸！不要每一次都任由民進黨撒野。

李明璇說，當光照進來，黑暗就要離去，今天是值得開心快樂的時刻，我不懂為什麼要光復高雄？光復的意思是把失去的收回来、回復舊日的面貌。我只知道高雄該忘記背後，努力面前，向著標竿直跑！

▲挺韓大遊行。（圖／ETtoday攝影中心）