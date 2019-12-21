張善政嗆民進黨「官逼民反」　卓榮泰批：封建思想

▲民進黨主席卓榮泰。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／新北報導

民進黨副總統候選人賴清德20日晚間在副總統電視政見發表會中大酸國民黨副總統候選人張善政是「暖男變憤青」，引來張善政反擊是因民進黨執政「官逼民反」，若民進黨能就事論事，自己會很快回歸成一個暖男。對此，民進黨主席卓榮泰21日受訪時批評「這完全是封建思想」，那是過去時代的人物在講的話，民進黨今天完全是聽人民的意見、做人民認為該做的事。

2020大選首場副總統電視政見發表會20日晚間登場，賴清德在第二輪政見發表時酸張善政是「暖男變憤青」，張善政也回嗆「如果看到楊蕙如事件還能平心氣合，那我真是佩服」，直批是因民進黨執政「官逼民反」，如民進黨能就事論事，自己會很快回歸成一個暖男。

民進黨立委林淑芬21日上午舉辦「三重東區後援會成立大會」，邀請包括賴清德、卓榮泰、行政院長蘇貞昌、民進黨新北市黨部主委余天、民進黨台北市議員王世堅及無黨籍台北市議員林亮君等人站台力挺。

▲林淑芬舉辦「三重東區後援會成立大會」，卓榮泰到場力挺。（圖／記者林銘翰攝）



卓榮泰受訪時表示，張善政的「官逼民反」說完全是封建思想，他認為2016年民進黨的勝選並不是官逼民反，而是台灣人民自己做的決定、是民主的表現，只要人民對自己未來的生活有希望，就會做出自己的決定，並不是被誰逼的問題。

卓榮泰指出，現在台灣在國際形勢上比較險峻，但在台灣內部已經有非常成熟的民主，過去也歷經了很多次選舉，他還是希望選舉能夠順利正常地舉行，所以不應該有這種封建思想，那是過去時代的人物在講的話，民進黨今天完全是聽人民的意見、做人民認為該做的事。

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