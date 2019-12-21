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快訊／挺韓遊行人太多！韓國瑜「出發前一刻」決定不來了…跳關直奔微笑公園

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記者洪靖宜、莊智勝／高雄報導

挺韓大遊行21日下午1時11分準時出發，現場30萬韓粉氣勢相當激昂，高喊口號；但原本預計到凹子底公園陪同韓粉一起遊行的總統候選人韓國瑜卻遲遲未現身，主辦單位直到出發前一刻才宣布，因現場人數眾多，基於維安考量，因此韓國瑜選擇不到場，將直接到遊行終點微笑公園與大家見面。

韓粉21日中午開始在凹子底公園集結，11時30分後人潮開始湧現，主辦單位也於下午近1時宣布現場人數突破30萬人大關，讓氣氛激昂到最高點。

原本主辦單位計畫，韓國瑜將於12時許抵達凹子底公園，然後陪著韓粉們遊行，沿途唱歌、說話，徒步走到終點微笑公園。但在出發前一刻，主辦單位卻宣布，由於現場人潮實在太多，基於維安考量，因此韓國瑜不會到場，將直奔微笑公園等候大家，改由副手張善政陪同走完全程3.2公里的遊行路程；而1時11分遊行出發則由「中華巨龍」帶頭，引領大家「邁向勝利、邁向光明」。

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▼主辦單位宣稱挺韓遊行人潮突破30萬大關。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲▼挺韓大遊行人潮。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲▼挺韓大遊行人潮。（圖／ETtoday攝影中心攝）

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