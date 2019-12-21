遊行比吸睛！　基進黨推「芒刺在瑜背」藝術裝置：刺到你被罷免為止

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

「1221Wecare台灣大遊行」21日下午將走上街頭，帶領九支大隊的「大車隊」在早上也陸續就位，由台灣基進率領的「台灣基進大隊」特別準備一項裝置藝術「芒刺在瑜背」，在隊伍裡特別吸睛，台灣基進新聞輿情部副主任張博洋表示，這就是芒刺在背的『刺』，會一直監督韓國瑜、刺你到被罷免為止。

▲台灣基進推出芒刺在「瑜」背藝術裝置。（圖／記者吳奕靖攝）

▲身上的穿雲箭表示芒刺在背的刺。（圖／記者吳奕靖攝）

以韓國瑜的禿頭特徵為造型，下身則是魚尾造型，而魚鱗背上還有一根刺「穿雲箭」，在隊伍中特別醒目。張博洋指出，2018年九合一大選，台灣基進是第一個跳出來對決韓國瑜的隊伍，為了Wecare台灣大遊行，志工特別手做裝置藝術「芒刺在瑜背」。

張博洋表示：「『芒刺在瑜背』裝置藝術目的就是想讓高雄市民知道，我們的市長是多麼荒謬的人」。穿雲箭從瑜身上穿過有什麼涵義嗎？張博洋表示，「去年台灣基進就出來戰韓，韓國瑜一直覺得我們在黑他，我們就是要告訴他，我們就是如鯁在喉的『鯁』、芒刺在背的『刺』，做出傷害台灣的行為，我們就會一路監督你、刺你，刺到你被罷免為止。」

▲「芒刺在瑜背」由連署書製成。（圖／記者吳奕靖攝）

張博洋表示，「這是志工用連署書，一個一個拚成魚鱗，就是要告訴全台灣人民，像韓國瑜這樣的人，他的嘴巴講出來的都是垃圾話、沒有營養的話，讓我們不知道怎麼教小孩」，並指出：「全台灣第一個戰韓的隊伍就是我們，一年之後，一樣在這裡跟韓國瑜戰鬥」。