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Instagram新功能抓霸凌文字！　AI人工智慧偵測提醒用戶修改發文內容

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▲Instagram，IG。（圖／達志影像／美聯社）

▲Instagram積極解決網路霸凌問題。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳心怡／外電報導

社群媒體Instagram日前宣布將反霸凌政策，從留言內容擴展至用戶的貼文內容，並嚴禁任何帶有暴力的文字言論。

根據《The Verge》報導，Instagram透過人工智慧工具自動偵測貼文中是否有不當內容，Instagram會自動跳出通知告知用戶「此內容與其他被舉報的內容類似」，並建議用戶重新調整內容，但如果用戶認為Instagram判斷錯誤，也可以忽略通知並直接發佈貼文。

▲Instagram人工智慧自動偵測功能。（圖／翻攝自Instagram）

▲Instagram人工智慧自動偵測功能。（圖／翻攝自Instagram）

Instagram的AI自動偵測功能在今年7月份推出，並用於審查留言內容部分，這次續推貼文提醒，可說是AI偵測功能的延伸。Instagram表示，先前提醒人們重新思考發表可能有害的留言，對於打擊網路霸凌行為已出現成效。

Instagram最近致力於解決網路霸凌問題。先前Instagram啟動一項「限制」功能，讓受到霸凌的用戶，可以主動屏蔽霸凌自己的施暴者，並透過AI工具，過濾令人反感的言論。

Instagram表示，目前這項新功能已在特定國家推出，預計未來幾個月內會擴展至全球。

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