遭同學羞辱「無恥不要臉」　15歲少女跳河成浮屍：希望別再當人了…

▲少女留下遺書後難過輕生。（示意圖／123RF）

記者朱世凱／綜合報導

「如果真的有來世，我願永生永世不再為人...」大陸一名15歲少女14日寫下遺書後跳河輕生，遺體2天後才被搜救隊打撈上岸。少女難過地在信中寫道，「不知道我究竟做錯了什麽？她們要這樣對我。」爸媽認為，孩子肯定是在學校受到霸凌才會想不開；不過老師卻出面表示，感情受挫才是少女自盡的主因。

綜合陸媒報導，事發在湖南省寧鄉市，少女被搜救隊發現時已無生命跡象，生前僅留下一封遺書說明輕生原因。爸媽透露，女兒痛苦地寫說有一群女孩罵她「無恥、不要臉、裝清純」、「我明明沒有得罪她們，為什麼要那樣子來說我？」、「我不怪你們，是你們讓我看見人心的險惡」，最後感嘆如果真的有來世，希望能夠不要再當人了。

▼家長懷疑女兒跳河與校園霸凌有關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

少女的老師則表示，女孩平時屬於內向文靜的學生，性格還算樂觀康朗，不過12日卻躲在宿舍內獨自哭泣。她也稱，少女當時單戀一名男同學，甚至寫下一本日記，內容大概是心儀的男同學沒有如願與自己談戀愛，因此將這份心酸記錄下來。老師最終推斷，少女自盡大概與感情問題有關。

不過網友看完後，大多認同家長說法，認為「校園霸凌」的可能性較高，「霸凌何時能夠解決？」、「生命可貴，為逝去的少女默哀」、「現在的學生不欺負人好像就會哪裡不對勁一樣」、「有人被欺負敢和老師說嗎？說完不是會被欺負的更厲害嗎？」、「總覺得老師在硬拗，有點古怪...」。

警方回應，目前正在深入調查案件，結果很快就會公布。校方則表示會派師長前去少女家中探望，為少女殞落一事表達哀悼之心。

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