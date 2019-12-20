民進黨辦「下架吳斯懷」之夜　于美人嘆：別再用這種負面手法

▲親民黨發言人于美人 。（圖／記者張一中攝）

記者徐政璿／台北報導

民進黨中央黨部將於29日舉辦「護國保台，下架吳斯懷」之夜，獨派團體也將於明年1月5日舉辦「下架吳斯懷，拒投中國黨」連線大遊行活動。針對泛綠陣營一系列的作法，親民黨發言人于美人感嘆，下架誰不是誰說了算，希望台灣的選舉「別再用這種負面選舉操弄」。

于美人表示，對親民黨而言，不管是下架吳斯懷還是下架民進黨，都是選舉語言的操弄，到底誰要被下架，其實不是政黨說的算，是選民來決定，政黨就好好闡述政見，別再用這種負面選舉操弄，這不是台灣社會進步的力量。

至於是否擔心親民黨被邊緣化？于美人表示，總統候選人宋楚瑜就沒有被邊緣化，而且宋楚瑜在政見會抽到2號，「另外兩個都在旁邊，我們剛好在中間」，這是天意，藍綠推兩邊，人民擺中間，「他一抽中我就在內心歡呼兩黨看不爽、蓋給親民黨（台語）」。

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