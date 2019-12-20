曾混幫派、坐過牢？　韓國瑜駁：黑韓產業鍊已經發瘋了！

▲台聯造謠韓國瑜年輕時曾坐過牢。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

台灣團結聯盟18日召開記者會，爆料國民黨總統候選人韓國瑜曾坐過牢，在觀護所接受感化教育，還疑似和北聯幫有勾結。對此，韓國瑜20日駁斥此事，他表示競辦已經蒐證提告，也笑說「黑韓產業鍊已經發瘋了」。

韓國瑜20日受訪表示，黑韓產業鍊已經到了瘋狂這兩字來形容，現在這兩天說他年輕坐牢，造謠他犯過刑案，或是坐過牢，這些黑韓的人已經陷入瘋狂，選舉到了抹黑對手，無所不用其極，已經接近瘋狂，「上帝也瘋狂」。

韓國瑜競選辦公室委任律師葉慶元已於昨19日11時赴北檢遞狀提告，他表示，台聯所傳播的事情完全與事實不符，韓國瑜絕來沒有違反刑法在少年觀護所坐牢的事情，提告以正視聽並強調絕對不會撤告，不要拿選舉來做炒作、污衊人格的藉口。

其他人也看了這些...

►韓國瑜要成立特偵組：若貪污被關監獄「一天給我吃一頓，我沒資格吃三頓飯」

►全文／蔡英文政見會3申論 講政績藍圖還有「辣台妹撿到槍」

►宋楚瑜自豪：我是重要的民主推手 曾做出關鍵貢獻

其他熱門新聞...

►「中部人的肺要爆炸」、「我的來日無多」…韓國瑜16大金句一次看

►蔡英文嗆韓國瑜：比較希望他去中國大陸喊「中華民國萬歲」

►「不用打民進黨弊端…國民黨會準備好」 宋楚瑜：大家都在發揮長處

►超越藍綠，就靠她了