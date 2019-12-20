防境外資金干擾選舉　政府狂抓地下匯兌！桃警破歷年最大宗…營運6年逾70億

▲桃園市中壢警分局19日破獲近年最大宗地下匯兌公司，現場起出不法所得現金等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局中壢警方19日持搜索票在中壢區中平路商圈破獲地下匯兌公司，查獲李姓等4名男子非法從事代辦外籍移工匯兌業務，警方查出該公司每月滙兌上億元資金，以每筆抽取200至300元不等佣金牟取暴利，經營6年多粗估匯兌金額逾70億元，不法獲利超過千萬元，警方強調，選前為防堵外來地下資金流入影響選情，警方將分析金流來源並持續溯源，全案將依違反銀行法罪嫌移送桃檢偵辦。。

▲桃園市中壢警分局19日破獲近年最大宗地下匯兌公司，現場起出點鈔機等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方調查，大選將屆，警方根據情資轄區內有大型非法地下匯兌公司，19日晚間持搜索票在中平路上查獲地下滙兌公司，查獲54歲李姓、33歲李姓、39邱姓與51歲陳姓等4名男子到案，現場還起出點鈔機、計算機、帳冊3本、收款實體單據與十餘萬元現金等證物。

▲桃園市中壢警分局偵訊李姓男子涉案過程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方指出，該公司對外以食品與服飾店名義掩人耳目，實際則從事地下匯兌業務，代辦外籍移工匯兌項目，從中收取每筆200至300元佣金，該公司每月匯兌金額粗估約1億5千萬元，經營六年多以來粗估匯兌金額逾70億元，不法獲利上千萬元。

中壢警分局分局長劉印宮表示，大選在即，警方將持續分析金流並向上溯源，對於可能影響選情不法情事持零容忍態度，若有違法情事發生，必將追查到底，以淨化選前治安。

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