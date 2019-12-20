巴西開設耶路撒冷經貿辦事處　引發阿拉伯聯盟強烈抗議

▲耶路撒冷。（圖／達志影像／美聯社）

記者康心禹／綜合報導

中東和北非等22國家組成的阿拉伯聯盟19日發表聲明表示，巴西在耶路撒冷開設經貿辦事處嚴重違反了城市的國際法律地位，以及聯合國安理會有關此問題的決議，將會影響到區域和平。

阿拉伯聯盟在開羅舉行的理事會會議中，商討巴西在耶路撒冷（Jerusalem）開設經貿辦事處一事，指出巴西是最早承認巴勒斯坦的國家地位和支持巴勒斯坦人民合法權利的國家之一，這樣的做法代表巴西政府在巴勒斯坦問題的立場上產生了轉變。

▲ 美國駐以色列大使館搬遷至耶路撒冷。（圖／達志影像／美聯社）

巴西在耶路撒冷的經貿辦事處15日開幕，總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的兒子愛德華多（EduardoBolsonaro）到場觀禮，還表示將在2020年把駐以色列大使館搬遷到耶路撒冷，為整個拉丁美洲樹立榜樣。

巴西要將大使館遷到耶路撒冷這件事也引發很大的爭議，總統波索納洛在當選前後均表示，會將巴西駐以色列大使館從特拉維夫（Tel Aviv）遷至耶路撒冷，卻在農業綜合企業的施壓下退縮，因為阿拉伯聯盟國家是巴西農牧業的大客戶，農業綜合企業擔心遭到報復。

以色列政府認為耶路撒冷是不可分割的首都，但阿拉伯國家認為耶路撒冷的主權應該由以色列和巴勒斯坦共同分享。阿拉伯國家的立場得到絕大多數國家和聯合國的支持。

▲瓜地馬拉追隨美國，將駐以大使館遷至耶路撒冷。（圖／路透社）

川普去年承認耶路撒冷為以色列首都，將美國大使館遷往當地，尋求與美國建立更緊密關係的瓜地馬拉也跟進。巴拉圭本來也同樣打算跟隨這項決議，但新政府在去年9月收回決定，預計洪都拉斯將在未來幾週也會將大使館遷至耶路撒冷。目前宏都拉斯、匈牙利、澳洲和捷克在耶路撒冷也設有貿易辦事處，斯洛伐克和烏克蘭也即將開設。

阿拉伯聯盟的秘書長阿波蓋特（Ahmed AbouEl-Gheit）曾於11月4日致函巴西的外交部長，表達對於巴西在耶路撒冷開設經貿辦事處的不滿，警告這樣的做法將會對阿拉伯國家與巴西之間的關係產生不利影響，敦促巴西放棄這個決定，維護耶路撒冷的現狀。