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馬克宏宣布G7砸7億滅亞馬遜大火　馬奎斯：美國沒有承認提供協助

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▲亞馬遜雨林大火。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞馬遜雨林大火。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳宛霖／綜合報導

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）日前宣布七國集團（G7）同意撥款2200萬美元（約新台幣7億元）「緊急救援資金」，協助巴西滅亞馬遜森林大火。美國白宮國家安全委員會發言人加勒特馬奎斯（Garrett Marquis）表示，「美國隨時準備幫助巴西滅火，但不同意G7的這項聯合提議，因為並沒有和巴西總統博索納羅（Jair Bolsonaro）進行協商。」

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，馬奎斯表示，美國在保護亞馬遜森林上有「悠久的歷史」，透過8000萬美元（約新台幣25億元）的「亞馬遜生物多樣性保護夥伴關係」來做出努力，另外，美國已準備好隨時協助巴西滅火，但不同意這項聯合提議，因為並沒有和巴西總統博索納羅（Jair Bolsonaro）協商，目前最具建設性的方式就是巴西政府能夠針對G7峰會提出的對亞馬遜大火金援的協議出面討論。

川普在缺席氣候會議，代替參加的是一位美國國家安全委員會官員。白宮表示，這是因為總統已安排和德國、印度舉行會談。此外，馬克宏在宣布G7援助時表示，美國是支持這項協議的，雖然川普沒有參加G7的氣候問題會議，美國在生物多樣性和亞馬遜大火議題上，和我們站在同一陣線。

▲法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）宣布G7同意撥款2200萬美元協助滅亞馬遜森林大火。（圖／路透）

▲法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）宣布G7同意撥款2200萬美元協助滅亞馬遜森林大火。（圖／路透）

CNN稱美國政府的這項聲明和博索納羅的擔憂互相呼應。馬克宏宣布G7要用2200萬美元協助後，博索納羅卻並不「領情」，認為侵犯巴西主權，根本是另有所圖。博索納羅表示，馬克宏為「拯救」亞馬遜而製定「聯盟」計劃，將巴西「視為殖民地或無人區。」

然而，剛拒絕G7援助的巴西在27日決定接受英國的1200萬美元的援助，並在27日提出接受G7協議的可能條件。博索納羅表示，如果馬克宏收回所謂的侮辱性話語（巴西對亞馬遜沒有主權）會重新考慮。





 

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