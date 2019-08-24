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不堪國際壓力…巴西總統宣布「派兵滅火」：打擊亞馬遜犯罪活動

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▲▼亞馬遜雨林大火。（圖／路透）

▲亞馬遜雨林大火已延燒近一個月。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

在國際輿論的壓力之下，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）宣布授權軍隊前進亞馬遜雨林滅火，與此同時，有數千人上街抗議他的環保政策。波索納洛所簽的授權令指出，巴西軍隊將採取「強而有力」的行動來控制野火，並與公共安全與環境保護機構合作，波索納洛表示，「我們是個對犯罪零容忍的政府，就算在環境領域也是一樣的。」

▲▼巴西民眾聚集在里約熱內盧抗議。（圖／路透）

▲民眾聚集在里約熱內盧抗議。（圖／路透）

亞馬遜雨林近幾周遭到破紀錄的野火肆虐，不分晝夜地燃燒，但波索納洛先前曾指「非營利環保組織」才是點燃大火的兇手，引起國內外輿論撻伐。《美聯社》指出，波索納洛終於在23日簽下授權令，巴西軍隊將從24日開始部屬至亞馬遜雨林周圍地區，全面投入撲滅延燒近一個月的大火。

▲▼民眾聚集在巴西駐智利大使館外抗議。（圖／路透）

▲民眾聚集在巴西駐智利大使館外抗議。（圖／路透）

波索納洛表示，保護森林是巴西政府的責任，「我們已經意識到這點，並將採取行動，全力打擊在亞馬遜地區內，那些將人們置於危險的森林砍伐與犯罪活動，我們是一個對犯罪零容忍的政府，在環境保護領域也不會有什麼不同。」諷刺的是，波索納洛上任以來的政策，一直將亞馬遜雨林視為巴西經濟發展的一大阻礙。

▲▼民眾聚集在巴西駐英國大使館外抗議。（圖／路透）

▲抗議人士聚集在巴西駐英國大使館外。（圖／路透）

許多巴西民眾決定在23日走上街頭，要求政府採取更具體的措施來控制火勢，因為亞馬遜雨林火勢所產生的大量濃煙，已經嚴重影響巴西許多大城的空氣品質，市區被烏黑的煙霧壟罩，就連飛機的能見度都相當低。除了在巴西里約熱內盧、聖保羅、巴西利亞以外，在世界各地也有抗議人士聚集在巴西大使館外，呼籲巴西政府解決問題。

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關鍵字：亞馬遜雨林,亞馬遜雨林大火,世界之肺,Jair Bolsonaro

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