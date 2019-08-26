對抗亞馬遜大火　馬克宏：G7領袖將達成協議「提供技術與金援」

▲亞馬遜雨林大火。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

亞馬遜雨林的大火引起全球關注，七大工業國集團（G7）也在本周末的峰會上談論此議題，主持人法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在25日表示，各國領導人已經就協助撲滅雨林大火及恢復生態等問題，大致上達成協議。

G7峰會目前正在法國西南部的比亞里茲（Biarritz）舉行，馬克宏25日受訪的時候表示，「我們已經達成一個共識，就是大家都同意幫助那些受到大火襲擊的國家」。他還提到，參與G7的國家最後可能會提出一個共同的協議，將提供亞馬遜大火危機「經濟上與技術上的協助」。

馬克宏也表示，世界領袖們將會在25日準備好幫助亞馬遜大火，仍有一些不同的觀點，但並未提供更多細節。馬克宏指出，因為需要協調的亞馬遜地區國家眾多，還會牽涉一些敏感情勢，「當尊重主權的同時，我們必須要把重建雨林當成首要目標，我們也必須幫助這些國家發展經濟」。

路透社報導，一名歐盟的匿名官員表示，G7的領袖們已經同意，將會盡全力幫忙對抗大火，也要求馬克宏立即連絡亞馬遜地區的國家，看看有什麼需要的，「在所有協商中，這項是最容易的」。

馬克宏在G7開始前就曾表示，將會把亞馬遜大火列為全球危機，並且放在峰會的議程內，24日晚間的歡迎餐會上，他也直接提到這個議題。但是此舉卻引起巴西總引起波索納洛（Jair Bolsonaro）不滿，先前他批評馬克宏利用巴西國內問題，以及其他亞馬遜國家的事物來謀取個人政治利益。