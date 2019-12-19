「假民調真帶風向」　台東張志明指控民進黨利用網軍治國

▲「假民調 帶風向」張志明指控民進黨利用網軍治國 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

國民黨台東立委參選人張志明19日出面指控民進黨的「數位國家」就是網軍治國，「假民調帶風向 網軍霸凌ING」，指出近日許多民眾針對1450軍團及卡神楊蕙如事件，紛紛在社群媒體上反應，網軍抹黑來「帶風向」操弄選情，意圖影響選舉結果，造成選舉風氣敗壞。記者會邀請國民黨台東縣黨部主委吳秀華、中央原住民族工作委員會副主委高美珠、廖國棟立委服務處主任王秋蘭等都到場聲援。

國民黨台東縣黨部主委吳秀華說明，網路其實已經成為選舉中最簡單的傳播工具，因為網路訊息傳播很快，舉證困難，容易散播不實的假訊息，假訊息充斥將造成無法想像的後果。更強調去年民進黨選舉大敗後，就開始奉行「網軍治國」，由敗選的蘇貞昌及陳其邁啟動「1450」，結合各種暗黑金流，啟動黑韓產業鏈，因此造就了無數個楊蕙如、無數個idcc們，這些離譜的行徑連自己的候選人賴清德都曾經公開要求蔡英文政府要約束她的網軍。

張志明說這次由黨中央在各地召開記者會，就是要請鄉親正視這嚴重的問題，選舉是要選賢與能，不是整天用抹黑的手段來證明自己比較白，不是來比誰的蘋果比較爛。張志明呼籲尤其是候選人的部分要確實了解網路消息的來源，不要只給鄉親看其中一部分，這對台灣良善的社會是一個非常負面的示範，最後強調所有候選人應該針對政策牛肉來公開論辯，不要只躲在網路的角落來進行抹黑！

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