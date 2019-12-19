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雲端最前線／2020總統大選政見會蔡、韓、宋誰佔上風？

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新聞節目中心／綜合報導

2020總統大選，首場電視政見發表會18日登場，但才開始不久主籌完全偏掉，政見會變成了互甩耳光的辯論會，國民黨總統候選人韓國瑜一開始就猛攻批評對手執政成績不佳，總統蔡英文也不甘示弱回擊，認為選總統不能只會信口開河，火藥味十足，宋楚瑜則強調自己只會當一任，目的是要撥亂反正，到底誰表現最佳？《雲端最前線》19日邀請前立法委員沈富雄、高雄市議員黃紹庭、民進黨立委參選人蔡沐霖、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲▼蔡英文、宋楚瑜、韓國瑜，2020總統大選政見會。（圖／中選會提供）

▲蔡英文、宋楚瑜、韓國瑜，2020總統大選政見會。（圖／中選會提供）

身兼高雄市長的國民黨總統候選人韓國瑜，17日批評行政院副院長陳其邁很多選前的承諾「選完後完全不認帳」。韓國瑜大罵陳其邁「政見跳票」，當初蔡英文和陳其邁選前承諾林園捷運，選後卻不管，質疑「空頭支票太多了！」影片被PO上臉書，網友搞不清楚狀況，質疑到底誰才是「真高雄市長」。

國民黨總統候選人韓國瑜妻子李佳芬，結束為期10天的訪美行程，此行雖然未公開募款，但海外挺韓後援會主動協助募款，藍營人士透露，總額超過1500萬元台幣，扣除場地和餐費，若有餘額將留給國民黨海外黨部作為競選經費，但就有網友比對去年前主席洪秀柱訪美募款之行，當時募得3000萬元台幣，並全數留給海外黨部，質疑今年表現不夠理想。登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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