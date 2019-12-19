批民進黨「標準像月亮」　孫大千舉6爭議事件：雙重標準

▲孫大千。（資料照／記者張榮恩攝）

記者張乃文／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜的競選辦公室副執行長孫大千19日在臉書分享，日前民進黨副總統候選人賴清德批國民黨把歧視當有趣，看來「選情好像沒有一定贏」的新聞報導，孫大千據此痛批民進黨毫不避諱用「雙重標準」來看事情，他舉了6件與民進黨有關的爭議事件，認為「民進黨的標準像月亮，隨著藍綠不一樣」。

孫大千指出，民進黨毫不避諱地用「雙重標準」來「寬以待已，嚴以對人」，可能是真的覺得「選情已經穩到不能再穩」了吧。他針對最近幾項與民進黨有關的爭議事件，「為什麼民進黨的政治人物都不敢出來評論一下，說幾句公道話呢？」

孫大千提到的民進黨爭議事件，包括監察委員陳師孟的「囂張復仇」、卡神楊蕙如的「網路霸凌」、內政部次長陳宗彥的「行政不中立」、民進黨立委陳明文的「三百萬風波」、總統府的「私菸案」及交通部長林佳龍的「政治凌駕專業」。他批評，顯然，「民進黨的標準像月亮，隨著藍綠不一樣」。

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