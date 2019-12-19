民進黨拚選舉前三讀《反滲透法》　周錫瑋批：蔡英文就是戒嚴者！

記者楊蕓／台北報導

2020大選倒數計時，國民黨打鬼軍團團長周錫瑋19日召開記者會，針對日前日本學者藤井嚴喜預警，中共可能會使手段讓總統候選人遇刺，意圖擾亂台灣選舉，憂心2004年的「兩顆子彈」事件重演。他表示，總統蔡英文修正國安法，以及反滲透法即將於年底三讀，定義大陸香港澳門地區為敵國，使未來所有交流、生意往來都會被涉嫌違反國家安全、違反內亂外患罪，直批「中華民國戒嚴時期都沒有這樣的惡法」、「我可以直接說，蔡英文就是戒嚴者，就是專制、霸道。」

周錫瑋表示，今年大選可能再發生謀刺總統、副總統的事件，一旦發生，賴給中共是最好的辦法。根據選罷法，只有在候選人遇刺身亡才能停止選舉，但若任何一組人遇刺而沒有死亡，造成社會暴亂，將能依照修訂的國安法、反滲透法宣布戒嚴，便能停止選舉，或者說成是中共謀刺候選人，抹紅韓國瑜，讓蔡英文漁翁得利，直呼「這場選舉就是兩顆子彈的2020版。」

周錫瑋指出，日前發生撒旦之母攻擊、喀什米爾手榴彈攻擊、香港汽油彈攻擊以及嘉義曾發生韓國瑜被雞蛋攻擊等，只要有人丟爆裂物，都能造成嚴重傷亡，他要求國安局、警方預防可能謀刺候選人的情事發生，也呼籲蔡英文出來向大家保證，不會用「兩顆子彈」的類似事件，影響總統大選。

台北市議員游淑慧則指出，昨天有高雄市議員問她21日會不會參加遊行，要找警察保護她，因為他們接到情資指出「當天可能有問題」，讓高雄警方如臨大敵戒備，「怎樣的事情讓高雄市議員這麼擔心？」游淑慧強調，對韓陣營來說，這是一場歡樂的遊行，也不斷告訴支持者不要回應挑釁，為何高雄警方還會接到情資說可能有人鬧事，加強維安等級。

游淑慧直言，民進黨這次是「鐵了心都要贏」，現在已經「四院齊發」，包括行政院祭出撒幣政策、立法院年底將通過反滲透法、司法外洩資料給媒體、監委約詢判馬英九無罪的法官，「整個國家機器動起來，目的就是繼續執政、繼續吸取國家的血，不要以為不可能，如果選情對他們不利，兩顆子彈不是也發生過了嗎？」

▲國民黨召開「如何預防選舉終止、蔡英文踹共」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

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