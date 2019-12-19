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韓國瑜「誣指」入中聯辦　謝長廷嗆：不必拿别人作擋箭牌

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▲2020總統政見發表會，韓國瑜聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者張乃文／台北報導

2020總統大選首場政見發表會於18日晚間登場，國民黨總統候選人韓國瑜針對總統蔡英文批評他進中聯辦一事反嗆副總統候選人賴清德、總統府秘書長陳菊等人「你們去過中國沒有？」更點名駐日代表謝長廷2013年到香港中聯辦。對此，謝長廷回應，這件事他早已否認過，他要韓國瑜「不必拿别人作擋箭牌」。

謝長廷18日深夜在臉書發文反駁韓國瑜在政見發表會提及他前往中聯辦一事，「刻意抹黑賴清德和我」。謝長廷認為，韓國瑜誣指他2013年去香港進入中聯辦云云，但他說自己早已否認過，2013年去香港參加論壇舉行研討會，「沒有進入中聯辦」，而前香港特首董建華作東的宴會上，「中聯辦的人有在場」，不過，全程都有隨行台灣媒體採訪連線，公開透明坦蕩光明。

謝長廷反擊韓國瑜，參加總統級辯論會應該就自己的立場堂堂辯護，「不必拿别人作擋箭牌」，何況不是事實，更顯得説話草率和心虛。

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