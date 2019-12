不斷更新／美眾院表決彈劾川普！　「辯論持續中」總統推特狂放砲

▲美國總統川普(左)眾議院議長裴洛西(右)。(圖/路透)

記者張靖榕/綜合外電報導

美國眾議院於美東時間18日上午展開彈劾川普與否的辯論,包括指控川普濫用職權和妨礙國會調查,料將於18日晚間(台灣時間19日上午)投票表決。川普上任至今3年多,先有通俄門,後有通烏門,其他關於種族歧視、人身攻擊等爭議;如今隨著彈劾在即,美國各地也有許多民眾揭竿要川普下台,而川普還是像往常一樣,繼續在推特上狂轟猛炸。

06:48更新

共和黨籍眾議員戈莫特(Louie Gohmert)在台上為總統辯護時,不小心將2016年干預大選的俄羅斯說成烏克蘭;眾院司委會主席納德勒(Jerry Nadler)隨即表示,他很擔心有任何一位眾議員,會在國會裡面大肆幫俄羅斯宣傳。戈莫特後面的發言時間,開始大吼大叫,但麥克風被關掉。

06:02更新

民主黨眾議員希夫(Adam Schiff)表示,「川普想作弊,這下他被逮到了。」白宮顧問康威(Kellyanne Conway)在台上發表40分鐘的辯論,表示川普並沒有將這次的彈劾案當作他一生傳奇的一粒汙點,而總統此刻正在實時追蹤現場最新狀況,但他很忙,「他還有很多事要做」。

05:49更新

台灣時間4點30分,正當眾議院對川普的彈劾表決如火如荼進行,白宮刻意選在這個時間點將聖誕卡片送到國會;一名白宮職員拿著一疊卡片,到參議院每個參議員辦公室發放。台灣時間4點56分左右,眾院司委會主席納德勒(Jerry Nadler)為彈劾條款辯論,表示重點不在外界質疑的時程加速,「重點是腐敗和違憲問題。是關於一個總統濫權要求盟友介入我們的選舉,還有對我們的持續威脅。就是這三個柱子撐起來的,當這些柱子倒了,整個總統的防禦就垮了。」

眾議院於美東時間18日上午大約9點開始,針對2項川普彈劾條款進行辯論,預計時間至少6小時,最後的投票時間約會在當天晚上7點至8點(台灣時間上午8點至9點)之間。若眾議院通過彈劾川普條款,將會讓73歲的川普過上一個焦慮的聖誕節,因為條款將送交至參議院進行表決,逼宮總統大位。

川普於台灣時間19日凌晨0點發推,「到最後,什麼事都沒發生」,「如果參議院沒有辦法將總統定罪除掉的話,我相信一個總統不能被離開辦公室。」川普再說,一開始根本就不該有這場彈劾,「如果這是新標準的話,每個總統都應該被彈劾。」他稍後用全大寫字體痛批民主黨,「激進左派撒的是兇惡狠毒的謊言,而民主黨沒有任何作為。這是在侮辱美國!這是在侮辱共和黨!」

SUCH ATROCIOUS LIES BY THE RADICAL LEFT, DO NOTHING DEMOCRATS. THIS IS AN ASSAULT ON AMERICA, AND AN ASSAULT ON THE REPUBLICAN PARTY!!!!