LIVE／2020總統電視政見會登場　蔡英文推國政、韓國瑜扣經濟、宋楚瑜提解方

記者陶本和／台北報導

2020總統大選首場電視政見發表會18日晚間7時登場，總統蔡英文、國民黨總統候選人韓國瑜、親民黨總統候選人宋楚瑜三人首度在鏡頭前交鋒，發表2020總統參選政見。《ETtoday新聞雲》全程轉播。

根據中選會的規劃，三位總統候選人晚間6時抵達華視現場，政見發表過程有三輪發表政見時間，每一輪10分鐘，順序在6時30分進行抽籤，經抽籤後敲定順序以韓國瑜先，其次為宋楚瑜，最後是蔡英文。

▲國民黨韓國瑜到場。（圖／記者林敬旻攝）

針對首場總統政見會，總統蔡英文競選連任辦公室發言人廖泰翔表示，蔡英文會以國政為優先，政績、政策對於她而言，都是信手捻來，加上這已經不是蔡英文第一次參選總統，每次政見會、辯論會都是以嚴肅的態度面對，將會全方位的跟人民來報告。

在韓國瑜陣營方面，韓辦幕僚則指出，韓國瑜會將主軸緊扣在「經濟議題」，特別凸顯在民進黨政府執政之下，民眾對經濟發展的無力感，同時也會提出解方。在準備上，國政顧問團也已經公布涵蓋國防、外交、兩岸與經濟等多達26項政見。

▼親民黨主席宋楚瑜出席2020總統政見發表會。（圖／記者屠惠剛攝）

宋楚瑜陣營部分，發言人張碩文表示，宋楚瑜其實早已經準備好政見發表會，為了因應全球政治、經濟局勢，以及基層民眾的需求，宋楚瑜已經跟各界人才緊密討論，調整相關內容，提出當前的解決之道。

此次的總統大選，總統候選人部分共有三場電視政見會，第二、三場的時間分別為12月25日、27日；而唯一一場副總統候選人政見會的時間則安排在12月20日晚間進行。