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移走盆栽、木板停車遭嗆「你沒資格移！」　騎士屋主吵起來…路霸吃罰單

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▲吳男與江男發生糾紛，請警方到場協助調解。（圖／擷取自臉書社團「爆料公社」）

▲吳男與江男發生糾紛，請警方到場協助調解。（圖／擷取自臉書社團「爆料公社」）

記者白珈陽／台中報導

台中市潭子區56歲江姓男子為避免自家門口遭外人停車，將盆栽、木棧板及三角錐等雜物放置放置在公共區域，吳姓男子17日晚間欲停放機車至該處，遂將物品移走，江男發現後大喊「動我東西幹嘛？」，與其家屬步出家門與吳男發生爭吵，更嗆「東西他放馬路，誰都沒資格動」、「沒地方停甘我什麼事」等語。警方接獲吳男報案後前往調解，並勸導江男移除障礙物，但18日一早巡邏該路段時，發現仍未改善，於是依法告發函送裁罰，最高可處2400元罰鍰。

警方表示，17日晚間10時45分許，台中市潭子區得天南街發生一起因雜物擺放引起的糾紛案，吳姓男子（25歲）為停放其機車，將路旁的木棧板及三角錐移開，引起江姓男子（56歲）不滿，進而發生口角。

吳男事後將雙方爭吵過程PO上臉書社團「爆料公社」，並以「台中潭子頭家這邊遇到霸佔道路的住家」為題，他說，因找不到停車位，看到路邊白線可停車範圍被放置大盆栽及路障牌，決定將其移至路邊內側，此時道路旁的屋主江男打開窗戶大喊「你動我東西幹嘛、你停這邊幹嘛」，吳男回「馬路是你們家的嗎？ 為什麼我不能停？」。

沒想到，此舉激怒了江男，江帶著家人出門向吳男嗆聲「你沒地方停甘我什麼事」、「東西他放馬路，誰都沒資格動」、「已經住這邊30幾年」、「沒資格移他東西，要移也是警察來移」等語，吳男眼見已無法跟對方良性溝通，遂報警處理。

豐原分局頭家派出所獲報到場後，先予以勸導要求立即移置障礙物改善，並告知雙方權利，但於18日早上6時巡邏經該路段時，卻發現江男還未移置障礙物改善，故依道路交通管理處罰條例第82條第1項1款製單舉發（可處新臺幣1200元以上、2400元以下罰鍰），並要求江男將路面障礙物清除完畢。

警方強調，對於維護社會秩序及交通安全責無旁貸，絕不容許不法行為危害社會秩序，治安維護需要警民合作，民眾如有任何問題或相關事證，歡迎直接提供警方參考，或撥打110並至就近派出所尋求警方協助。

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