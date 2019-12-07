「廟」紅是非多！台北四面佛無辜遭牽拖…背後利益引糾紛

記者徐愷昕／綜合報導

台北市林森北路7日上午發生火災，一間供奉四面佛的廟，現場火舌不斷竄出，場面相當驚悚。據目擊民眾指出，看到有人穿雨衣、戴安全帽，從四面佛出來後就起火了！經警方初步調查，目前不排除人為縱火。而有關四面佛糾紛，依過去案例顯示這已不是第一次發生，據傳因四面佛香火鼎盛信徒中多，背後利益龐大，本來就容易引來其他勢力覬覦、介入。

▲7日上午林森北路一處大樓發生火災，起火點疑似為1樓四面佛廟。（圖／記者黃彥傑攝）

四面佛在泰國相當知名，被視為佛教的護法神，但其實祂源自印度，因出了名的有求必應，廣受信徒青睞。台灣大約在20多年前開始引進，先是在藝能界颳起一股朝聖風潮，隨後在許多靈驗事蹟開始流傳後，民眾也都爭相前往參拜，信徒紛紛表示拜完後事業、感情、健康及財富都明顯大起。而這次出事的「林森四面佛」寺廟並不大但香火鼎盛，周圍八大行業林立，許多從事相關行業的工作者下班後都會前來參拜，在當地佛廟中也占有一席之地。

▲四面佛背後商機利益龐大，驚傳黑道勢力介入。（圖／東森新聞）

不過「廟」紅是非多，2010年6月台北市松江路，長春路口，六福客棧後方的四面佛就驚傳惡勢力介入，當地黑道會定期向附近賣花攤商強索上萬元的保護費，要是不從，就揪眾砸店翻桌，不准擺攤。據悉，因參拜四面佛除了香油錢外，照習俗還需至少獻上4盆鮮花，信徒每回參拜都得再花上百元至千元買花，因此初估光是1間香火鼎盛的四面佛廟，每年至少賺進上億元，利益龐大之下自然引來黑道覬覦。

▲四面佛信徒疑因還願問題前來報復，狠將佛像推倒，廟方報警急揪凶。（圖／東森新聞）

另外，四面佛除了利益糾紛外，過去也有信徒因還願問題而前來鬧事。據過去新聞資料所示，台北市永康街附近的一尊四面佛曾在2015年4月12日傍晚遭不明人士搬動推倒，當時廟方人員即表示疑為信徒挾怨報復。

又新北市三重、蘆洲一帶知名的四面佛2015年11月22日晚間驚傳遭砸，1名男子騎乘機車道該佛廟後，直接拿水泥磚朝佛像狠砸，造成神像金身腳趾等多處毀損。至於此次出事的「林森四面佛」疑遭汽油彈丟砸背後原因為何，詳細情形仍有待警方調查釐清。

▲2015年11月22日晚間新北1名林姓男子用水泥磚塊砸損三重四面佛像金身。(資料圖／記者孫曜樟翻攝)

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