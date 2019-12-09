工地抽菸遭制止…男怒持安全帽「猛砸主管」！害頭破血流、肋骨險斷

▲工人不滿抽菸被主管制止，竟持安全帽往主管頭部等處猛砸，還徒手痛毆，造成對方腦震盪等傷害。（示意圖／翻攝免費圖庫）

記者孫于珊／台北報導

一名陳姓男子在台北市中山區一工地進行建案施工時，點了一根菸吞雲吐霧，但被主管看到後制止；不料陳男竟怒到失去理智，拿起一旁的安全帽往主管頭部猛砸痛毆，造成對方頭破血流、腦震盪、肋骨骨折等傷害。台北地院依傷害罪處陳男處拘役40日，可易科罰金4萬元，可上訴。

事發在當天下午3時20分許，陳男是機電工程施工人員，他在8樓施工時，因不滿工程管理員提醒「工地不可抽菸」，而與對方發生口角，還徒手及手持安全帽，毆打對方頭、胸、背部，致對方受有頭部外傷併腦震盪、左胸挫傷合併左側第七肋骨骨折、上唇及右手擦傷等傷害，被送往醫院急救。

法官考量陳男坦承犯行，一時衝動才有攻擊等行為，雖然與工程管理員無法取得共識而未能達成和解，但陳男有和解意願等一切情狀，量處拘役40日，可易科罰金4萬元。

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