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南投立委選舉再呈藍綠對決　勝選關鍵在「兩大票倉」

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▲南投縣18日舉行第10屆區域立法委員選舉號次抽籤，國民黨立委候選人許淑華為第二選區號次1號。（圖／民眾提供）

▲南投縣18日舉行第10屆區域立法委員選舉號次抽籤，國民黨立委候選人許淑華為第二選區號次1號。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／南投報導

2020選戰進入最後倒數，南投縣選舉委員會於18日在縣府大禮堂，展開第10屆區域立法委員選舉號次抽籤，第一選區參選人號次為：1號國民黨馬文君、2號民進黨蔡培慧；第二選區為：1號國民黨許淑華、2號宗教聯盟謝福全、3號台灣基進黨吳承叡、4號合一行動聯盟傅文佐及5號民進黨陳癸佑。

▲南投縣第一、第二選區立委候選人號次名單。

▲南投縣第一、第二選區立委候選人號次名單。

南投縣第一選區只有2位立委候選人，為1號國民黨立委候選人馬文君對戰2號民進黨立委候選人蔡培慧。馬文君在南投已是三連霸立委，且已有20年從政經歷，在地深耕多時，頗受基層信賴，聲勢較被看好；蔡培慧則是民進黨積極栽培的立委人選，有中央執政資源的優勢，加上國姓、埔里及魚池鄉等鎮長都是民進黨陣營，種種條件下，將強力挑戰立委寶座。據地方政界分析，誰能夠在「草屯」、「埔里」兩大票倉得到較高票數，將會是勝負關鍵。

▲第一選區號次1號為國民黨立委候選人馬文君。

▲第一選區號次1號為國民黨立委候選人馬文君。

▲民進黨立委候選人蔡培慧為第一選區號次2號。

▲民進黨立委候選人蔡培慧為第一選區號次2號。

第二選區雖有5人參選，惟據地方政界分析，仍舊呈現藍綠對決的態勢，由1號國民黨立委候選人許淑華對陣5號民進黨立委候選人陳癸佑。許淑華在去年為高雄市長韓國瑜助選時，扮演「神力女超人」而全國聲名大噪，但在此之前，於上屆立委選舉時，當時大環境對綠營有利，仍以56.65%比43.35%的比數大勝當時對手民進黨前立委蔡煌瑯，而許就任立委後勤於問政，又有縣長林明溱大力支持，此次選情依舊看好。

▲民進黨立委候選人陳癸佑為第二選區號次5號。

▲民進黨立委候選人陳癸佑為第二選區號次5號。

陳癸佑在民進黨內部尚未決定立委參選人人選時，主動請纓要出戰南投縣第二選區，他從警界轉任水里鄉長，有「台灣戰警」的稱號，在任內還清水里鄉負債，更創造了6000多萬元的盈餘，大打政績牌，有後勢看漲的勢頭，與許淑華的立委之爭，在明年1月11日選舉結果出爐之前，仍舊勝負難料。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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