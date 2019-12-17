防範歲末酒駕　中市交通大隊祭出冬至夜「連續三日大執法」

▲為防範歲末酒駕情勢增加，台中市交通大隊特別於冬至夜前後規劃「連續三日大執法」，防止酒駕事故發生。（圖／讀者提供）

記者白珈陽／台中報導

歲末年終將至，耶誕節、跨年及尾牙等活動紛紛出籠，民眾歡聚之餘常飲酒助興，台中市警局交通大隊表示，自2019年1月迄今台中市已取締1萬餘件酒後駕車案件，為有效遏止酒駕案件一再發生，特別於冬至夜前後規劃「連續三日大執法」，加強執法強度與密度，防止酒駕事故發生，保障所有市民用路安全。

台中市警局交通大隊指出，經統計，1月至11月全台中市已取締1萬1386件酒駕案件，未來將持續針對中市易肇事路段及周遭重要道路加強警力佈署，規劃機動巡邏及定點稽查勤務，藉由高強度、高密度的取締措施，強力執法杜絕漏洞，積極防制民眾酒後駕車行為。

▲台中市交通大隊將於冬至夜前後連續三日加強酒駕臨檢。

交通大隊大隊長林沐弘表示，除強力執法取締酒駕違規外，也持續推動防制酒駕相關宣導工作，不僅規劃「斷源專案」針對轄區易酒駕違規及肇事路段、時段，提升執法密度及強度，並針對售酒餐廳、小吃部、KTV等公共場所，從源頭加強宣導「代客駕車」、「指定駕駛」、「勿酒後駕車」等防範措施，也積極向市民宣導酒後駕車的嚴重性，以降低中市酒駕違規，維護市民行車安全。

警察局局長楊源明特別呼籲，農曆尾牙將屆，加上最近寒流來襲，國人於餐會上喝點小酒或食用薑母鴨等含酒精料理，都會影響行車的判斷力，酒後駕車依規定處15000元至12萬元的罰鍰，還可能吃上牢飯，無法回家團圓，倘若因此發生事故，除了刑事責任外，還可能負擔高額民事賠償，請民眾勿以身試法。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

【更多新聞】

「我剛考上駕照…」聯結車駕駛釀連撞4車 衝分隔島再撞歪路燈

「按摩」女學員手滑進T恤...娛樂公司負責人辯「幫她放鬆」 她每晚哭著入睡

台中明星國中孫嬤2人慘死輪下 曳引車駕駛未與家屬和解被起訴

