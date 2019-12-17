台中騎士受驚嚇飆罵三字經　貨車駕駛火大…下車掏出槍

▲貨車司機手持疑似槍枝的物品，向許男恐嚇。（圖／擷取自臉書社團黑色豪門企業）

記者白珈陽／台中報導

台中市17日下午2時許發生一起行車糾紛，一輛貨車於北屯區中清路與大連路口向右停靠時，直行的許姓機車騎士因受到驚嚇大罵三字經，隨後貨車駕駛尾隨許男至陝西東二街，待2車停止時，先是下車與許男發生爭吵，接著又回到駕駛座手持疑似槍枝的物品，朝許男狠瞪並大聲嗆罵，隨後駕車離去，留下傻眼的許男。許男向警方報案後，警迅速鎖定嫌犯身分逮捕到案，全案朝恐嚇罪偵辦。

台中市第二警分局立人派出所表示，17日下午2時5分許接獲許姓民眾報案，稱北區陝西東二街54號前有行車糾紛，警趕赴現場時發現僅有許姓報案人在場，他向警方表示，他與一輛自小貨車在北屯區中清路與大連路口附近發生行車糾紛後，該部自小貨車就一路尾隨自陝西東二街，雙方均停下車輛，貨車駕駛從駕駛座下車，雙方當場發生言語爭執，爭吵中該部貨車駕駛上車拿出外觀疑似槍枝的黑色物品，並心虛的將黑色物品緊貼在大腿旁，再大聲嗆聲，後即駕車離去。

據了解，2車於中清路直行時，因貨車駕駛突然向右停靠，許男因此嚇得破口大罵三字經，因此引發貨車駕駛不滿，才有後續情事發生。另外，事發時剛好有民眾目擊，並將貨車駕駛疑似持槍嗆許男的過程錄下，PO上臉書社團「黑色豪門企業」，引發網友熱議。

警方受理此案後，立即成立專案小組，並調閱附近路口及民宅監視器，於3小時內在太平區逮獲支姓犯嫌，且發現涉案男持有的疑似槍枝物品並非一般的制式槍枝，而是用於防身的瓦斯辣椒槍，全案朝恐嚇罪偵辦。

▲警獲報後，於太平區逮獲涉案男子。（圖／讀者提供）

► 欸~妳過來一下！妳過來一下



【更多新聞】



台中明星國中孫嬤2人慘死輪下 曳引車駕駛未與家屬和解被起訴



「我剛考上駕照…」聯結車駕駛釀連撞4車 衝分隔島再撞歪路燈



「按摩」女學員手滑進T恤...娛樂公司負責人辯「幫她放鬆」 她每晚哭著入睡