男子討債400萬不成　亮刀砍對方頭傷口5公分濺血

▲男子要債400萬談判不成，竟持刀砍對方頭，遭員警逮捕。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

要債不成竟砍人！陳姓男子因黃姓男子欠他4百萬元不還，7日相約到豐原某工地談判，陳男疑似要不到錢惱羞成怒，亮刀朝黃男頭部揮砍，造成他頭部受傷，所幸大批警力及時趕到，將陳男壓制上銬，並讓黃男就醫，至於犯案動機，警方將進一步調查。

豐原警分局7日上午10點多獲報，豐原區三豐路二段一處建築工地有一名男子手上持刀，與另一男子疑有債務問題在現場談判，雙方發生激烈口角。警方雖立刻出動快打前往現場，但到場時37歲黃男已遭持刀的陳男劃傷頭部，臉、雙手及衣服都是鮮血，地上也血跡斑斑。

▲▼男子要債400萬談判不成，亮刀砍頭度對峙，到場員警平安危機。（圖／民眾提供）

員警見雙方面對面距離約1公尺對峙，先用盾牌隔離，並對陳男喊話「有話好說」、「刀放下」。有員警趁他不注意，用警棍將刀子打掉，員警立刻一擁而上，將他壓制上銬。

據了解，陳男疑似向黃男催討400萬元債務不成，雙方相約在那邊談判，黃男頭部有5公分撕裂傷，經送醫治療後無生命危險；陳男未受傷，目前已帶回派出所調查釐清犯案動機。

警方表示，初步了解雙方有債務糾紛，過程順利制伏傷人陳男，2名員警也受到輕傷，將依法究辦。

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