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菲媒頭版報導！蔡英文「緊繃面對中國網軍逆襲」　每月平均3000萬次

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▲▼蔡英文總統連任嘉義市聯合競選總部成立大會（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲蔡英文總統。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者陳亭伃／綜合報導

隨著2020年1月的總統大選進入倒數階段，在網路攻防戰上，不僅總統候選人加緊防守外，外媒也分析「大選前中國對於蔡英文政府的壓力，已經到達最顛峰的狀態」。尤其自蔡英文上任後，堅持「主權」讓中國相當不滿，甚至在中美貿易戰上，也將挫敗宣洩在兩岸事務上。

根據菲律賓《BusinessMirror》報導，以「持續施壓，持續抵抗」（Sustained pressure, sustained resistance）為題，分析報導在台灣大選前，蔡英文政府做面對排山倒海的中國網軍問題；其中報導也提到陸委會副主任委員陳明祺曾提到，中國對台灣施加的壓力除了挑釁之外，還有網路攻擊，提供台灣居民假新聞，這都是蔡英文政府必須承擔的壓力。

報導中提到，中國認為台灣並不是一個「聽話」的地區，所以即便最後必須動用到武力，統一都是最終的目的。然而2020年1月的台灣大選，也讓中國開始進行網軍大戰，台灣國防安全研究院助理研究員吳俊德就表示，蔡總統2016年就職一年後，中國對台網路攻擊增加，平均每月3000萬次，其中半數以上來自中國政府及其贊助的團體。

尤其在大選前兩周，網路戰將會達到最高峰，目的就是影響蔡英文選情，並且影響選民決定。而在報導尾聲中也提到，台灣外交上，受到中國一中政策影響，僅剩下15個邦交國，且互動交流相當密切，並引述中華民國高等政策研究協會祕書長楊念祖的說法，「外交努力需要時間才能取得具體成果，但在強大經濟實力、政府體制和嚴格遵循普世認同的人權與自由之下，台灣正朝這方向努力中。」

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