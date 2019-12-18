快訊／小黨參選爆炸！政黨票號次抽籤「合一行動聯盟」抽中籤王1號

▲政黨票抽籤。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

中選會18日舉行政黨不分區號次抽籤，「合一行動聯盟」抽中籤王1號。另外，民進黨抽中14號、國民黨抽中9號、親民黨抽中3號、台灣民眾黨抽中15號。

抽到籤王的「合一行動聯盟」是去年11月成立、今年2月才完成法人登記的新政黨，根據該政黨的臉書簡介，153位發起人都是基督徒，而該黨提名的不分區立委第一名、也是該黨發起人的彭迦智曾在接受媒體訪問時指稱，是在去年大選後受「上帝感召」才籌組政黨，而他同時也是日前引爆醫界痛批「人工流產應於妊娠8周內施行」全國性公投的提案人。而由悟覺妙天禪師所帶領的「國會政黨聯盟」，則是抽中18號。

根據中選會公告，第15任總統、副總統及第10屆立法委員選舉候選人，共有3組總統、副總統選舉候選人，410位區域立法委員候選人、10位平地原住民立法委員候選人及11位山地原住民立法委員候選人，全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉則有19個政黨216位不分區候選人。

不分區立委部分，共有19個政黨，包括民進黨33席、國民黨31席、親民黨22席、勞動黨2席、綠黨6席、台灣民眾黨28席、台灣團結聯盟7席、國會政黨聯盟6席、時代力量11席、宗教聯盟8席、台灣基進6席、新黨10席、台灣維新6席、台澎黨4席、中華統一促進黨7席、喜樂島聯盟6席、合一行動聯盟8席、一邊一國行動黨5席及安定力量10席。

政黨號次抽籤結果如下：

①合一行動聯盟

②中華民國統一促進黨

③親民黨

④安定力量

⑤台灣基進

⑥時代力量

⑦新黨

⑧喜樂島聯盟

⑨中國國民黨

⑩一邊一國行動黨

⑪勞動黨

⑫綠黨

⑬宗教聯盟

⑭民主進步黨

⑮台灣民眾黨

⑯台灣維新

⑰台澎黨

⑱國會政黨聯盟

⑲台灣團結聯盟

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