加密貨幣創辦人「身帶40億蜜月猝死」　投資人驚見「本人匿名交易」求開棺看屍！

▲考藤與妻子。（圖／翻攝自臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

加拿大一間操作加密貨幣公司QuadrigaCX，其創辦人考藤（Gerald Cotten）在和妻子到印度蜜月時，因為得到克隆氏併發症後猝死，該公司除了股東之外，共有11.5萬名客戶，考藤在宣佈死亡後，公司也在清算時宣布破產，原先投資方以為已經血本無歸，沒想到網路上卻出現多個「考藤還活著，並用投資者的錢過生活」的傳言，讓股東要求開棺驗屍證明。

根據英國《每日郵報》報導，30歲的考藤事業出眾，年紀輕輕就成為加密貨幣公司創辦人，公司約有1.37億美元資產，也僅有他知道機密密碼。2018年他與妻子到印度蜜月後，因為得到克隆氏症突然猝死，消息傳回公司之後，政府也開始接管並且清算公司資產，最後發現加密貨幣只能回收約2500萬美元。

▲投資者認為考藤並沒有死。

投資客得知後，一開始認為血本無歸就認了。沒想到網路上卻突然出現疑似考藤的化名在交易所交易，甚至被查出生前有大量資金轉到他個人名下。漸漸的網路上出現傳言，認為考藤還活著，且侵吞公款過生活。當時律師一度公布考藤遺囑，提到包括900萬美金的房地產、一輛汽車、一架塞斯納飛機、以及遊艇，但關於投資客的加密貨幣密碼，卻未有隻字提及，於是投資客開始確信「考藤並沒有死亡」。

最高法院委託會計師事務所進行調查，終於在今年三月找到存放投資客資金資料的資料夾，但內容卻被移除，而這些資料夾自2014年開始就固定存放客人資料，直到2018年4月突然遭到清空。

考藤的妻子珍妮佛（Jennifer Robertson）表示，考藤的死不該被質疑，甚至投資客、股東要求打開考騰的棺材證實，也對這些資產回復有任何幫助。