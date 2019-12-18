黃文財找「王小姐」投資LED：賺錢一起分「賠錢韓國瑜跟我負責」

記者黃巈禾／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜遭週刊爆料，在「新莊王小姐」購買新莊房產簽約前，曾匯600萬資金給對方。對此，高雄輪船公司董事長黃文財18日指出，「我跟韓市長要共同投資大陸的LED公司，由於韓市長長期處於失業狀態，在我們兩人資金不足的情況下，我們便邀請王小姐共同投資，並且事先說好，投資的錢由王小姐來出，賺錢三個人一起分，賠錢就由韓市長跟我負責」。

▲黃文財、韓國瑜。（合成圖／資料照）

對於王小姐跟韓國瑜的關係，黃文財在18日發表聲明指出，以往就說過「王小姐」是他認識十幾年的好朋友，他在新新聞擔任總編輯時，就請她幫忙處理廣告業務的相關事宜，並幫她印製新新聞「特約撰述」的名片。

黃文財提到，跟韓國瑜認識時間超過30年，透過他的介紹，韓國瑜很自然跟著認識「王小姐」，又由於韓國瑜、「王小姐」都是從眷村長大的小孩子，剛好會打所謂的「外省麻將」，十幾年來，若有閒暇，便會邀集幾個好友一起打打衛生麻將。

有關韓、王兩人之前被影射的關係，黃文財提及，對於韓國瑜、「王小姐」遭有心人士抹黑，他一直心存愧疚，原認為在「王小姐」向檢察官提出兩個小孩子的DNA檢驗，證明跟韓國瑜毫無血緣關係後，有心人士便會停止抹黑，未料現在竟還有人丟出韓國瑜的金流紀錄，還挑在距離總統大選投票日不到1個月的敏感時機點，「是不是有國家機器的介入，實在令人相當懷疑」。

黃文財強調，大家可以想像一下，幾個好朋友在牌桌上一定會天南地北的聊天，聊到投資、工作等等，可以說是很正常的事情，因此，「王小姐」講到侄兒從研究所畢業，他便幫她侄兒介紹到中華日報上班，擔任記者的職務，等到他赴高雄擔任民眾日報的總編輯，便把她侄兒拉到民眾日報擔任編輯，後來，韓國瑜任職台北農產公司，「透過我的推薦，她侄兒又北上進入北農工作」。

對於最新被爆出的600萬購屋說法，黃文財指出，在投資方面，透過友人的介紹，跟韓國瑜要共同投資大陸的LED公司，由於韓國瑜長期處於失業狀態，在我們兩人資金不足情況下，便邀「王小姐」共同投資，並事先說好，投資的錢由「王小姐」來出，賺錢三個人一起分，賠錢就由韓國瑜跟他負責。

黃文財強調，後來這家LED公司倒閉，韓國瑜跟他就共同欠「王小姐」600萬元左右，等韓國瑜出任北農的總經理後，「王小姐」為了投資房地產，準備購買新莊一棟房子，她提出還款要求，韓國瑜只好賣掉以往投資的股票，以償還「王小姐」的借款，「因為我的緣故帶給韓市長以及王小姐這麼大的困擾，在此我要公開的表達最大的歉意」。

另一方面，對於週刊報導，韓國瑜競選辦公室表示，韓國瑜曾和親信黃文財、王小姐共同投資LED，這筆錢屬於朋友之間正常財務的借貸關係，並無不法。

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