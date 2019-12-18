台南立委號次抽籤　31人搶6席參選爆炸！當選率歷年最低

▲台南立委進行號次抽籤，現場熱鬧滾滾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市區域立委18日上午進行號次抽籤，台南市6個選舉區多達13個政黨31人登記，無論是參選人數和低當選舉率都創下歷年來的最高峰紀錄，一早各候選人紛紛在支持者陪伴下，前往台南市選委會抽立委號次。

第10屆立委選舉的參選狀況空前熱烈，全國有19個政黨參選，台南市原本有5個選區，新增到6個選區，總共有13個政黨31人登記參選，其中以第1選區最多人登記，呈現7搶1局面。參選高手如林，最年長是71歲的洪秀柱，最年輕是22歲的蔡成筱，可見台南濃厚的民主氛圍受到政界的重視。

18日上午進行立委號次抽籤，各黨候選人在支持者、親友陪同下，前往台南市選舉會進行抽籤，每位候選人的陣仗大小不同，有的人多勢眾，有的就稍嫌單薄，國民黨蔡淑惠抽中4號、林燕祝抽4號、洪秀柱2號、安定力量李伯利、李晉豪都是抽1號、一邊一國林志文抽3號、民進黨郭國文抽中3號…，各區候選人持續抽籤中。

據了解，台南市下屆立委第1選區包括國民黨蔡育輝、台灣民意黨黃天辰、中華聯合黨康淑敏、民進黨賴惠員、宗教聯盟蘇志仁、台灣民眾黨顏耀星、合一行動聯盟黨蔡承攸。第2選區有國民黨李武龍、民進黨郭國文、宗教聯盟王章記登記。

第3選區則有國民黨童小芸、民進黨陳亭妃、親民黨鄧秀寶、無黨籍陳西安登記參選。第4選區包括圓黨温米樂、一邊一國行動黨林志文、國民黨林燕祝、民進黨林宜瑾、宗教聯盟林淑娟、無黨籍蔡明峰。第5選區有國民黨蔡淑惠、無黨籍林義豐、民進黨林俊憲、無黨籍陳致曉、安定力量李伯利、無黨籍吳炳輝。第6選區為國民黨洪秀柱、台灣維新翁語含、民進黨王定宇、安定力量李晉豪、台澎國際法法理建國黨唐宇姮。

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