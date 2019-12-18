柯文哲烏龍爆「網紅收蔡英文100萬」　林鶴明：你被你的幕僚欺騙了

▲台北市長柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

台北市長柯文哲17日接受媒體專訪時，爆料「網紅收蔡英文價碼100萬元」。對此，柯文哲前市府發言人、現任小英競辦文宣副執行長林鶴明18日透過臉書回擊，「你被你的幕僚欺騙了，用常識去想都知道這根本不合理。」

柯文哲在接受媒體專訪時，說自己以前的市府發言人林鶴明，把網路這套搬到總統府，資源放大100倍，且爆料「網紅收小英價碼100萬元」。

對此，林鶴明本人透過臉書回應，「柯市長，我過去在北市府工作時，你說你最痛恨人家騙你。我今天要跟柯市長報告，你被你的幕僚欺騙了。」

林鶴明說，請柯文哲回去問爆料的幕僚，他有任何證據可以證明小英花一百萬上節目，如果沒有證據，請今天公開澄清此事，「這位幕僚給你的錯誤資訊，對小英總統以及這個網路節目很不公平。」

林鶴明強調，柯文哲請不要被幕僚矇騙了，用常識去想都知道這根本就不合理，「我不知道你的幕僚為何騙你，希望柯市府可以澄清，不然就是幕僚害你造謠假訊息。」

對於與網紅合作拍攝影片這件事，事實上柯文哲也不陌生，過去在2017年時，他就曾與網紅拍攝宣傳的影片，當時就傳出製作費用是100萬元；而他在接受媒體公開訪問時，直呼「價格很便宜」，一般正式的影片都是500萬起跳，如果再加上託播費就不得了，一定會更高。

▼蔡英文與網紅鍾明軒合作拍攝影片。（圖／翻攝鍾明軒臉書）

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