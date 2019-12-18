苗栗縣立委號次抽籤結果出爐　參選人數創歷屆紀錄

▲苗栗縣選委會18日上午舉辦區域立委號次抽籤；12位候選人將角逐2席立委，競爭相當激烈。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣選委會18日上午9時，舉辦第10屆立法委員選舉候選人號次抽籤，抽籤結果出爐；苗栗縣第一選區立委候選人1號為鍾林芷綸 、2號為羅貴星、3號為朱哲成、4號為陳超明、5號為朱英濠、6號為曾國良。第二選區立委候選人1號為温俊勇、2號為徐定禎、3號為曾宛菁 、4號為林名哲、5號為林昱同、6號為徐志榮。

苗栗縣本屆立委選舉參選人數創下新紀錄，除國、民兩黨及台灣民眾黨外，還有幾個從未在縣內亮過相的政黨也在苗栗推派立委參選人，意在爭取政黨票及不分區立委提名資格。

苗栗縣選委辦理區域立委候選人號次抽籤作業，各選區候選人依登記先後次序抽籤號次如下：第一選區，1號為鍾林芷綸（台澎黨） 、2號為羅貴星（民主進步黨）、3號為朱哲成（台灣民眾黨）、4號為陳超明（中國國民黨）、5號為朱英濠（無黨）、6號為曾國良（無黨）。

第二選區立委候選人1號為温俊勇（無黨）、2號為徐定禎（民主進步黨）、3號為曾宛菁（中華統一促進黨）、4號為林名哲（勞動黨）、5號為林昱同（台灣基進）、6號為徐志榮（中國國民黨）。

▲苗栗縣選委會舉辦區域立委號次抽籤，場面熱鬧滾滾。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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