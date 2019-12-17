蘆洲警祭出「三眼魔神」　不定點、不定點測速遏止飆車

▲蘆洲警方祭出「三眼魔神」手持式雷射測速槍，遏止飆車亂象。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市二重疏洪道、五股成泰路、八里龍米路段深夜因車輛稀少，改裝車輛高速行駛造成的噪音，使道路兩旁住戶的生活品質大受影響，轟隆巨響使人難以入眠，蘆洲警方為了有效遏止車輛競速及危險駕駛行為，積極規劃與監理站、環保局聯合稽查勤務，更祭出手持式雷射測速槍，藉著高強度的取締告發工作，讓駕駛人有所警覺。

蘆洲警分局轄區廣闊，所轄行政區域計有蘆洲區、五股區及八里區，假日夜間常有民眾自桃園出發一路經西濱公路、八里區、由關渡大橋後往淡水一帶夜遊，旅途中卻時常有屁孩高速行駛、群聚競駛，甚至是危險駕車等狀況，導致自身與其他用路人陷於危險的情境中。

警方除了持續加強防制危險駕車路檢及威力巡邏外，更自10月起加入手持式雷射測速槍，可以適時地在合法測速路段變更及微調執行地點，且因攜行裝備免去組裝及搬運過程，讓執行人員執行效能提高，減少事前準備及事後收納程序。

此外，藉由白天、夜晚及手持式、移動式設備及熱點時間、路段的交叉安排，不定時不定點編排測速勤務，蘆洲警方統計108年10月至今對於超速車輛，已告發超速近1500件，嚴重超速案件12件，並依公共危險移送法辦。

警方呼籲民眾，超速行駛於道路上將危及自己及其他用路人的安全，依道路交通管理處罰條例第40條規定超速者可處新臺幣1200元以上2400元以下罰鍰，若嚴重超速，可處新臺幣6千元以上2萬4千元以下罰鍰，並吊扣汽車牌照3個月，尤其是剛考到駕照的青年朋友更應該注意。

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