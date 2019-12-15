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酒醉怒嗆「看三小！」引爆殺機　2人遭刺當場臟器外露

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▲▼警方獲報有人遭利刃刺傷，立即派員到場，並查獲2把涉案刀械。（圖／記者游宗樺攝）

▲鑑識人員到場採證。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺新北報導

新北市蘆洲區15日凌晨1時許，長榮路上的好樂迪KTV驚傳有人遭刀刺傷，2名男子酒後與人發生衝突，怒嗆一句「看三小」後引爆混戰，混亂中腹部遭利刃刺中，當場臟器外露嚇壞眾人，警方獲報到場，尋獲2支涉案刀械，協助傷者送醫後，透過調閱監視器比對兇嫌身份，將約談涉案人士到案說明。

▲▼警方獲報有人遭利刃刺傷，立即派員到場，並查獲2把涉案刀械。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼警方獲報有人遭利刃刺傷，立即派員到場，並查獲2把涉案刀械。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼警方獲報有人遭利刃刺傷，立即派員到場，並查獲2把涉案刀械。（圖／記者游宗樺攝）

▲警方獲報有人遭利刃刺傷，立即派員到場，並查獲2把涉案刀械。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，彭姓男子（18歲）與3名友人到好樂迪消費，步出包廂時與兇嫌在走廊上狹路相逢，其中有人在酒醉之下怒嗆對方「看三小」，瞬間引爆殺機，2派人馬當場在KTV內大打出手，期間雙方友人陸續加入混戰，彭男等4人不敵對方7人圍毆，混亂中彭男遭人持刀刺中腹部，導致他當場臟器外露。

警方獲報有人鬥毆，立即出動快打部隊約20名警力到場，發現除彭男腹部受傷外，其25歲的黃姓友人腹部也中刀，同樣臟器外露倒臥血泊，與另名身中2刀的吳男（23歲）一同被送往淡水馬偕急救；同行的陳男（18歲）則因右側腰部遭刺傷，被送往三重醫院急救。

▲▼警方將關係人帶回釐清案情。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲警方將關係人帶回釐清案情。（圖／記者游宗樺翻攝）

警方在現場進行拍照採證，查扣到2支作案刀械，並將傷者友人帶回調查，釐清糾紛細節，同時透過調閱監視器，追查涉案的車牌號碼鎖定兇嫌身份，將以車追人約談到案，並依傷害罪嫌法辦。

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