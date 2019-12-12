半年沒聯絡...前女友約聊天：想做一件事！在他面前「淋汽油自焚」慘成焦屍

▲女子約前男友聊天，卻在對方面前自焚。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市五股區民義路二段一處山區小路旁，12日上午驚傳自焚事件！一名年約40歲的女性拿著汽油朝自己潑灑並點火，女子前男友目擊全程嚇壞，趕緊報警處理。警消人員趕赴現場後，將火勢撲滅，但女子仍不幸化為一具焦屍，詳細事件發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

女子前男友表示，與對方已分手半年，期間完全斷了聯繫，12日卻突然致電並搭乘計程車到五股拜訪，要求他陪聊天。他內心雖覺得奇怪，但仍應約碰面，聊天過程中，女子向他表示，「想做一件事」，想出門走走，於是2人便一同外出。

▲女子前男友表示，2人已分手半年，期間都無聯絡。（圖／記者陳以昇攝）

女子前男友雖見她手上拎個一個袋子，卻不知內容物是什麼，2人步行到事發地附近的草叢閒聊，回憶交往時曾發生的點點滴滴。不久後，女子表示想抽菸，孰料，他將菸遞給對方不久後，女子竟從袋子內掏出一個瓶子，朝自己淋汽油點火自焚，他根本來不及阻止，眼睜睜見對方燒成火球，趕緊報警處理。

根據警方調查，該名女子12日凌晨先是到三重一間加油站購買汽油裝入瓶內，才到五股找尋前男友。至於女子自焚的詳細原因，仍有待警方進一步調查釐清。

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