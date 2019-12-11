17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」　女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

記者陳豐德／新北報導

新北市一名17歲少女小穎（化名）日前男友三重KTV唱歌，不料男友卻被另名娜娜（化名）脫衣跨坐下體狂搖調戲，影片曝光後引起小穎不滿，雙方約在五股談判，小穎撂了20人苦等2小時，娜娜找了男友帶西瓜刀到場卻砸錯車，反倒是自己被小穎一行人堵到，被小穎姐妹倆用安全帽打的跪地求饒，警方到場將小穎等人帶回偵辦。

▲男友被妹子跨坐猛搖，女友氣炸男安全帽打得她痛哭求饒。（圖／翻攝自黑色豪門，畫面經特殊處理）



17歲的娜娜日前前往三重同學匯KTV參加朋友聚會，席間大家玩開了，小穎的男友不僅裸上半身，她自己也將衣服脫掉，跨坐在小穎男友身上狂搖，過程全被拍下PO上社群軟體，讓小穎看到後氣得火冒三丈，雙方約同10月27日晚間在五股工商路見面談判。

小穎找了20人到場苦等半小時，現場還有自己的親姊妹，過程中不斷打給娜娜卻都打不通；不料到了0時許，娜娜的男友帶了4名男子共乘休旅車赴約，到了五股成泰路577巷就先衝撞路旁賓士車，小穎這方3男、2女在巷內等候見狀就跑，而車上5男則亮出球棒、西瓜刀將賓士車砸爛，隨後將刀、裩丟進車內，徒步離開現場。

不料就在一旁娜娜本人被小穎姐妹倆堵到，被扯著頭髮跪在馬路上，姐妹倆拿起安全帽猛毆娜娜，怒斥「撞我？敢開車撞我？」娜娜則哭著不斷求饒說「不是我撞的！」警方接獲民眾到派出所報案，隨即派遣線上警力趕赴現場，將3現場眾人帶回偵辦。

小穎事後還在臉書PO文怒嗆「你真的很可憐電話都不接，10點說要出來到現在我們等了兩個小時，你不敢直接講，給我來芭樂票？我們人都散了才打過來，是在跟我打游擊喔？啊俗2486很可憐欸，啊X你娘西瓜刀拿下來不敢砍，X你媽跑三小？開一台黑色廂型車，等我們人散了才來，好可憐，真的超可憐，包回去洪X啦。被打哭哭好可憐還在那邊求饒，浪費我力氣還害我車爆掉。」

警方表示，雙方當事人表示是因為感情糾紛，才會約同談判，由於當事人皆未成年，全案訊後已照少年事件處理法移送少年法庭偵辦；而賓士車則是無端被砸，車主與雙方皆不認識，娜娜的男友吳嫌等人則依照毀損、社維法移送法辦。

▼車主兒子事後到場了解，表示是弟弟的朋友開車出去，詳細情形自己並不清楚。（圖／記者游宗樺攝）



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