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大眼警花擋衝突遭毆成「黑輪」　IG憤訴：屁孩真的好棒棒

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記者陳豐德／新北報導

新北市五區成泰路與新五路口14日晚間10時許發生一起行車糾紛，莊姓駕駛不滿邱姓騎士按喇叭超車，雙方在馬路上相互推擠，警方獲報啟動快打部隊，一名長相甜美的女警在調解時，不慎被邱男友人一拳毆傷左眼下角，瞬間瘀青成「黑輪」，警方隨即將他依照妨害公務現行犯壓制上銬。

▲▼五股劉姓女警笑容甜美，處理行車糾紛卻被屁孩毆成「黑輪」。（圖／翻攝自個人IG）

▲五股劉姓女警笑容甜美，處理行車糾紛卻被屁孩毆成「黑輪」。（圖／翻攝自個人IG）

據查證，這名被毆傷的24歲劉姓女警是106年特考班畢業，目前在蘆洲分局成州派出所服務，臉書及個人IG上時常秀出個人自拍照，有著一張瓜子臉及迷人的大眼睛，加上甜美的笑容，值勤時擄獲不少地方居民的心。

14日晚間10時許邱姓男騎士（19歲）行經五股區成泰路與新五路口，因為要超車時按前車喇叭甚至還敲車窗，讓開車的莊男（29歲）忿恨難平，下車與對方理論，雙方在馬路上相互推擠，一旁也有有人圍觀，警方快打部隊隨即到場壓制。

混亂過程當中，騎士一方趕來助陣的陳男（19歲）仍朝著對方不斷叫囂，並想越過警方朝駕駛理論，被劉姓女警攔下後氣得動手揮拳，毆傷女警眼部，雖然事後不斷向員警致歉，仍然被依照妨害公務及傷害罪現行犯逮捕，事後依法送辦，而女警則是右下眼角瘀傷成「黑輪」，前往馬偕醫院就醫後並無大礙，事後在個人IG寫下「深夜處理個行車糾紛被打到黑輪掛急診」、 「五股屁孩真的好棒棒」。

▼女警有一張瓜子臉以及迷人的大眼睛。（圖／翻攝自個人IG）

▲▼五股劉姓女警笑容甜美，處理行車糾紛卻被屁孩毆成「黑輪」。（圖／翻攝自個人IG）

▲▼五股劉姓女警笑容甜美，處理行車糾紛卻被屁孩毆成「黑輪」。（圖／翻攝自個人IG）

▲▼五股劉姓女警笑容甜美，處理行車糾紛卻被屁孩毆成「黑輪」。（圖／翻攝自個人IG）

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