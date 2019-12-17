他酒駕肇事稱自己有病　進醫院竟趁隙跑了！代繳急診費的好心警員被法辦

▲永和警分局對所長記過一次、值班員警申誡一次，戒護員警另依疏縱人犯移請新北地檢署偵辦。（圖／翻攝自Google map）

記者陳雕文／新北報導

新北市永和區一名男子15日清晨於永貞路酒駕肇事，向警自稱有癲癇需就醫，警方擔心意外決定載他去掛急診，到了醫院後男子又稱自己沒錢，一臉楚楚可憐的樣子，戒護警員走去櫃檯代為繳費，但醉漢竟趁隙跑了！這一逃，害派出所長被記過、值班員警記申誡，戒護警員被依疏縱人犯移送地檢署。

永和警分局秀朗派出所15日清晨處理交通事故，對49王姓男子進行酒測，酒精濃度達0.64，因其自稱癲癇發作需就醫，員警基於人道考量將他送往永和耕莘醫院，還自掏腰包幫醉漢到櫃檯繳費，沒想到他居然趁隙開溜，員警立刻回報警分局並沿路尋找王男，花了一上午都沒下落。

直到當天下午3點多，男子才到土城警分局清水派出所自首，坦承自己從永和逃跑，土城警將他留置，並通知永和分局前來帶人；王男供稱，自己因多次酒駕被抓，但無力繳納罰款導致案件均未結案，這次又被抓，擔心會遭地檢署聲押，所以才趁著員警代為繳費時偷跑。

針對戒護的疏失，永和警分局對所長記過一次、值班員警申誡一次，戒護員警另依疏縱人犯移請新北地檢署偵辦。

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