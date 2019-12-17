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「按摩」女學員手滑進T恤...娛樂公司負責人辯「幫她放鬆」　她每晚哭著入睡

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▲小愛（化名）遭娛樂公司負責人紀姓男子假藉按摩名義，慘遭鹹豬手。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲小愛（化名）遭娛樂公司負責人紀姓男子假藉按摩名義，慘遭鹹豬手。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者白珈陽／台中報導

中部地區某娛樂經紀公司紀姓負責人兼練習生經紀人，2017年間載16歲女學員小愛（化名）回家時，假藉按摩名義要幫她放鬆，竟趁機將手伸入胸罩內撫摸胸部、搓揉乳頭長達10分鐘！小愛因害怕不知該如何應對，回家後在浴室哭了許久，事後告知母親及同學，決定提告。台中地院依強制猥褻罪將紀男判1年徒刑，他否認犯行不服提出上訴，台中高分院予以駁回維持原判。可上訴三審。

判決書指出，紀男是某娛樂公司負責人，也曾是向教育機構申請設立的實驗教育學校，專門招收5歲至18歲的年輕學員，成為簽約練習生後就幫忙安排表演工作，小愛從小學一年級就開始學跳舞，12、3歲時就成為簽約練習生，並由紀男安排工作。

2017年5月29日，紀男駕駛9人坐保母車，載著妻子、兒子及學員6、7人，至南投清境農場遊玩。回程時，紀男讓妻子及兒子先下車，再將其他學員載回家，最後，在紀男刻意安排下，獨留小愛一人。當日晚間約9時許，紀男將車停在小愛住處附近公園旁，向小愛聲稱要幫她按摩放鬆，小愛坐在駕駛座與副駕中間，背對駕駛座的紀男，讓其按摩；紀男先從小愛肩膀、頸部按摩，過沒多久，竟將手伸進小愛短袖T恤內，進而摸向胸罩內，撫摸她胸部、乳頭約10分鐘，而後載小愛回家。

小愛當下因驚嚇、不知該如何應對而不敢抵抗，但回家後在浴室內哭了整晚，事後告知母親與同學，由母親報警處理。

紀男坦承，在車內時有幫小愛按摩肩膀、頸部等，但矢口否認有強制猥褻。小愛說，案發後幾乎每天都是哭著入睡，有很大的陰影、壓力，卻又不敢在公司裡表現出來，更一度想不開。

二審合議庭認為，被害人前後證述一致，毫無歧異，也無挾怨報復動機；紀男對少女強制猥褻，戕害被害人身心發展，惡性實屬重大，犯後復未能勇於坦承面對過錯，迄今亦未與告訴人達成和解，予以判刑。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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