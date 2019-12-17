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台中明星國中孫嬤2人慘死輪下　曳引車駕駛未與家屬和解被起訴

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▲吳姓駕駛10月間疑因大車內輪差產生視線死角，撞上騎乘機車載著孫女的王姓阿嬤，祖孫當場慘死。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲吳姓駕駛10月間疑因大車內輪差產生視線死角，撞上騎乘機車載著孫女的王姓阿嬤，祖孫當場慘死。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市東區10月間發生一起曳引車輾斃祖孫2人的死亡車禍。工程行雇用的吳姓司機，駕駛曳引車沿自由路行駛，行經建成路遇右轉時，疑因內輪差視線不明而撞及王姓阿嬤的機車，將祖孫2人輾壓而過，當場血肉模糊慘死。台中地檢署17日依過失致死罪將吳姓司機起訴。

起訴書指出，某工程行吳姓司機（47歲）於10月16日下午4時許，駕駛曳引車沿中市東區自由路3段由西往東方向行駛，行經該路段與進化路、建成路交叉路口前停等紅燈，準備右轉至地下道，但同向的王姓阿嬤騎乘機車載著孫女也正要前行，此時吳男疑因大車內輪差造成視線死角，不慎撞上該機車，曳引車右前側撞及王嬤後，機車遭拖行14公尺，祖孫2人當場慘死，吳在肇事後留在現場等待警方前來處理，並坦承肇事自首。

據悉，13歲的張姓少女來自於單親家庭，其母親十多年前以試管受孕懷上女兒，但後來父親發生外遇，因此離婚。副母離異後，張女由母親獨力扶養，與外公、外婆同住，從小在學業上表現突出，國小畢業時獲得市長獎，上了國中後因英語能力優秀，入選語文資優班。

案發後，張姓少女的母親無法接受殘酷的事實，面對媒體談起女兒的乖巧、成績的優異，以及熱愛的繪畫，一度痛哭失聲「我一次失去了媽媽和女兒！」；檢察官在殯儀館相驗時，少女的阿姨也情緒失控，出手揮打跪地道歉的吳姓司機；舉辦告別式當天，少女母親在會場將她生前漫畫作品展出，希望少女若在天上知道有人觀賞，一定很開心。

▲▼張姓少女的母親痛哭失聲「我一次失去了媽媽和女兒！」；少女阿姨情緒失控出手揮打貴地道歉的吳男。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼張姓少女的母親痛哭失聲「我一次失去了媽媽和女兒！」；少女阿姨情緒失控出手揮打貴地道歉的吳男。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼張姓少女的母親痛哭失聲「我一次失去了媽媽和女兒！」；少女阿姨情緒失控出手揮打貴地道歉的吳男。（圖／記者白珈陽攝）

檢察官認為，被告一行為觸犯兩個過失致死罪，依法須從重量刑，而被告在案發後留在現場自首，坦承肇事並接受裁判，犯罪被害人保護協會台中分會主動介入關懷，並提供相關法律協助，與被害人家屬積極溝通賠償事宜，但至偵結起訴當日，仍未達成和解。

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