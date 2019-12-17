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「我剛考上駕照…」聯結車駕駛釀連撞4車　衝分隔島再撞歪路燈

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▲陳姓聯結車駕駛因剛拿到駕照不久，對車子性能不熟悉，撞上前方車輛發生連環車禍，還衝上中央分隔島。（圖／民眾提供）

▲陳姓聯結車駕駛因剛拿到駕照不久，對車子性能不熟悉，撞上前方車輛發生連環車禍，還衝上中央分隔島。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市16日下午3時許發生一起連環車禍，剛考上職業聯結車駕照的陳男開著聯結車，沿向上路六段往梧棲方向行駛，因不熟車子性能追撞前方4輛自小客，隨後一路撞向中央分隔島，還將路燈撞歪傾斜至約45度。車禍造成自小客王姓、郭姓駕駛受傷，無生命危險，經酒測均無酒精反應。警方表示，此案已轉交通大隊分析，以釐清案情。

警方表示，16日下午3時24分許，沙鹿區向上路六段768號前，陳姓男子（31歲）駕駛營業半聯結車研向上路六段直行中快車道往梧棲方向行駛，追撞前車駕駛白男（55歲）、3車駕駛王男（42歲）、4車駕駛郭男（45歲）及5車駕駛朱男（33歲），共追撞4車，其中王、郭姓駕駛受到輕傷，無生命危險，經測均無酒精反應。

車禍後陳男一路衝向中央分隔島，還將路燈給撞歪。據了解，陳男表示，他因為才剛拿到職業聯結車駕照，不諳車子操作模式，才會因此發生事故。

▲路燈遭撞呈45度傾斜。

▲路燈遭撞呈45度傾斜。

警方指出，此案依交通事故程序處理，並轉交通警察大隊分析，以釐清案情。至於遭陳男撞壞的路燈，將由台中市政府交通局進行索賠。另外，明年1月將啟用區間速率執法系統，呼籲駕駛人行經該路段時務必遵守速限規定，也呼籲用路人行經長下坡路段時，務必減速慢行，避免重大交通事故發生。

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