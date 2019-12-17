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「越南女與台灣人結婚將處刑3年」假消息傳2年　移民署再駁斥

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▲移民署17日嚴正澄清一則關於越南女子來台結婚將受罰的假訊息。（圖／記者張君豪翻攝）

▲移民署17日嚴正澄清一則關於越南女子來台結婚將受罰的假訊息。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

針對日前越南國內網路謠傳越南女子來台灣結婚得不到承認，而且會被台灣政府將處以3年徒刑。17日中午移民署嚴正駁斥！移民署指出：這是2017年署方就已經查證過、並經證實確認的假訊息，越南並未禁止與外國人結婚，請民眾勿輕信網路謠言。

▲移民署17日嚴正澄清一則關於越南女子來台結婚將受罰的假訊息。（圖／記者張君豪翻攝）

▲移民署17日嚴正澄清一則關於越南女子來台結婚將受罰的假訊息。（圖／記者張君豪翻攝）

移民署指出，這個假訊息目前仍在越南網路新聞網站「和平新聞網」（翻譯），署方根據假消息澄清作業程序，日前已向駐台北越南經濟文化辦事處查證，該處表示：越南並未禁止越南人與外國人結婚，亦未發布相關新聞，此為網路上訛傳，但移民署認為不可放任假消息流傳，恐傷害台越雙方經貿關係。

移民署並進行澄清說明：國人若與越南人結婚，須先赴越南當地辦理結婚，結婚證書經我駐外館處面談通過後辦理驗證，並在台戶政事務所辦妥結婚登記後，越南人即可據以申請依親簽證來台居留。且早從2008年起，台灣駐外館處均有提供移民署編著的「新住民入國前輔導手冊」，以利需要的民眾瞭解台灣居停留法規等資訊。

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