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獨／望族少爺再1個月退伍！女友直擊死亡航線...開心試駕特斯拉驚悚墜橋

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記者張君豪／新北報導

24日國道中山高北上汐止段接福高匝道發生特斯拉自撞車禍，駕駛華姓男子獲救下車後打電話向母親報平安，卻逕自爬過匝道內側護欄、墜落高達16米的地面身亡！經查，華男目前仍在服兵役、再約1個月就要退伍，但卻在退伍前趁著部隊休假時，帶韓籍女友到特斯拉營業所賞車試駕，發生離奇墜橋意外，一趟假日開心試駕高科技車輛之旅，竟成開向死亡航線的悲劇，讓人不勝唏噓。

▲▼特斯拉車禍,23歲男墜橋慘死。（合成圖／記者郭世賢、張君豪翻攝）

▲特斯拉自撞華姓駕駛離奇墜橋身亡，今傳出華男是陸軍現役軍人。（合成圖／資料畫面）

▲國道中山高汐止匝道發生一起特斯拉自撞的嚴重車禍。（圖／記者張君豪翻攝）

▲國道中山高特斯拉自撞，華姓男子離奇墜橋。（圖／記者張君豪翻攝）

23歲的華姓男子家境富裕，住台北市北投區， 認識他的朋友也指出，華男樂觀外向喜歡運動，學生時期更是學校熱舞社團的主力舞者，念書時經常和熱舞社同辦外出練舞聚餐，在友人眼中是個充滿活力的陽光男孩。

華男2019年大學畢業後，9月初入伍股役，新訓單位在新竹關西營區的步兵206旅，僅剩1個多月就要退伍，發生意外前一天他從部隊休假返家和家人團聚，隔天邀約韓籍女友後，聯絡之前就認識的特斯拉營業員，24日赴內湖特斯拉營業所試駕。

根據國道警方調查，3人試車是根據特斯拉公司規範的既定行車路線，由國道堤頂交流道往汐止方向行駛，營業員和華男女友均表示試車過程正常，韓籍女友坐在左後座「看風景」，大家也都聊得很開心，車輛也未開啟自動駕駛等額外輔助功能，行車過程也未發生爭吵，但華男卻失控自撞匝道分隔島後再撞外側護欄。

自撞後，3人在陸續從破裂車體上脫困後，華男表示要撥打手機給母親報平安，並說著自己頭很痛，就走到內側匝道護欄，疑似身體不適、不慎墜落匝道高架橋，當場傷重死亡，而女友和營業員更當場直擊華男墜橋的驚悚瞬間。

由於華男尚在陸軍206旅新竹關西基地服役，事發後206旅已派遣部隊長官聯繫家屬瞭解案情並協助華姓役男後事。讓人扼腕的是：華姓役男僅剩1個多月就將退伍，趁著假日離營偕女友賞車試駕、體驗高科技的特斯拉電動車，未料整卻發生如此憾事，不過由於這起意外仍疑點重重，汐止警方將於25日下午會同檢察官和法醫對華男遺體進行相驗，希望能釐清意外發生原因。

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